Vzkaz sparťana Mejdra fanouškům je hit. Nechci se schovat, napsal

Vstup do nového angažmá si rozhodně představoval jinak... Navíc, když jeho přestup do Sparty budil vcelku velkou pozornost. Jenže Letenští vybouchli v boji o Evropu a mizerný start sezony podtrhla porážka v prvním ligovém kole doma s Libercem . Obránce Jan Mejdr teď na sociální síti poslal upřímný vzkaz fanouškům. A zase vzbudil pozornost...

Akce „VIP v Edenu“, pak návrat z Hradce Králové na Letnou... Jan Mejdr si toho od fanoušků přes léto vyslechl dost, po strastiplném začátku sezony přišla i kritika od sparťanského tábora. A 27letý fotbalista se jí rozhodl postavit čelem.

„Vzhledem k tomu, že sociální sítě patří k mému životu, tak jsem vždycky bojoval s tím, kdy je vhodná doba na to sdílet určité věci, když život nejde podle Vašeho plánu,“ začal v úterý večer svůj příspěvek na Instagramu, kde do středečního dopoledne nasbíral téměř 10 tisíc lajků.

„Nechci se totiž schovat pod kámen a zase vylézt, až bude slunce na obloze. To, co se nám děje, je jistým způsobem součást procesu. Věřím, že se to zlomí. Vždycky to tak bylo, když makáte na 100 %,“ svěřil se Mejdr se svými myšlenkami.

„Jen teď je na stadionu 13 000 lidí a ne 150, kteří chtějí vidět hezký fotbal a hlavně vítězství. Celý zápas vám pomáhají a vy zklamete. A to mě/nás štve nejvíc,“ podotkl tvrďák, jehož vzkaz fanoušci vesměs vysoce ocenili.

