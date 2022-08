Hororový start Sparty: fantom z formy, Priskeho zvláštní tahy i absence vůdce

Video se připravuje ... Pouze tři zápasy má za sebou Sparta v nové sezoně a tlak na sportovního ředitele Tomáše Rosického i trenéra Briana Priskeho značně sílí. Letenští po výbuchu s Vikingem Stavanger v předkole Konferenční ligy proměnili natěšení domácích fanoušků v rozpaky, když v neděli v ligovém utkání po mizerném výkonu podlehli Liberci 1:2. Web iSport.cz nachází hlavní důvody krachu „rudých" na startu nového soutěžního ročníku.

Neefektivní útočníci Tomáš Čvančara po zimním příchodu z Jablonce nasázel během jara devět gólů, to není vůbec špatná vizitka. Do toho Sparta v létě udělala Jana Kuchtu, čímž svou palebnou sílu zásadně vylepšila. Zatím ale pouze na papíře. Oba střelci mají v úvodu sezony tristní bilanci. Tři zápasy, v součtu nula gólů. Do šancí se přitom dostávají. Kuchta zahodil tutovku v Norsku i s Libercem, Čvančara měl rovněž proti Slovanu na hlavě gól. Mířidla obou útočníků jsou ale povážlivě rozhozená, čímž trpí celé mužstvo. Právě ofenziva měla být výkladní skříní Letenských. Zatím je ale jejich nejvýraznější brzdou. Stačí si připomenout jména jediných dosavadních střelců: stoper Jaroslav Zelený a záložník Kryštof Daněk… Tohle se musí změnit. Kuchta Spartě v nejbližších duelech kvůli disciplinárnímu trestu nepomůže. Bude to tedy na Čvančarovi… Sparta - Liberec: Naděje pro Letenské, Daněk dorazil Čvančarův pokus do sítě! 1:2 Video se připravuje ...

Forma hvězd Pro Spartu momentálně těžká disciplína. Ladislav Krejčí mladší, nově jmenovaný kapitán, zůstává nadále na marodce kvůli problémům se zády. Termín jeho návratu do akce je ve hvězdách. Absence (nejen) vokálního vůdce Letenských je viditelně znát. Dávid Hancko si drží standardně vysokou výkonnost, kruciální chybou se ale podepsal pod vyřazení s Vikingem. A Jan Kuchta? Góly žádné, místo toho stupidní vyloučení a očekávaný vysoký trest. Tím výčet hráčů, o které by se mužstvo v těžkých dobách mohlo skutečně opřít, končí. Lukáš Sadílek se po přesunu ze Slovácka teprve rozkoukává, Jaroslav Zelený to samé. Jakub Pešek, fantom loňského podzimu, je zase úplně z formy. Sparta - Liberec: Kuchta surově kopl Vliegena do hlavy, po zásahu VAR dostal červenou! Video se připravuje ...

Kolaps v defenzivě Ve třech soutěžních zápasech obdržela Sparta čtyři branky. To není zrovna málo, všechny navíc patřily do kategorie vyloženě laciných. V Norsku nejprve po střele zpoza šestnáctky, následně de facto vlastní gól tandemu Dominik Holec a Dávid Hancko. Proti Slovanu pak po dvou standardních situacích, přímém kopu a rohu. Faktem je, že ze hry Pražané své soupeře do mnoha příležitostí nepouští, v tomto směru se práce Priskeho a jeho kolegů na hřiště už přenáší. Během letní přípravy totiž Pražané pilovali především obrannou činnost. Co je to ale platné, když následně vymyslí až bizarní způsob, jak překonat sami sebe. Sparta - Liberec: Studená sprcha, Frýdkův centr propadl až do sítě! 0:1 Video se připravuje ... Sparta - Liberec: Dvojitý šok! Frýdkův roh si Zelený srazil do sítě, 0:2 Video se připravuje ...

Podíl trenéra Brian Priske pro zápas s Libercem své hráče sympaticky podržel. Po nezdaru s Vikingem udělal v základní jedenáctce jedinou změnu. Velice rychle musel reagovat na zranění Lukáše Haraslína, sázka na Martina Minčeva ale vůbec nevyšla. Bulharské křídlo vydrželo na place padesát minut, pak uvolnilo místo Tomáši Čvančarovi. Vytáhlý útočník společně Kryštofem Daňkem mátožné mužstvo naopak rozhýbal a podíleli se na jediném gólu. Priske šel do rizika, Jaroslava Zeleného posunul do středu pole a vsadil na diamant se dvěma útočníky. Sparta v tomto schématu vypadala o dost lépe. Zdvižené obočí nicméně představují Priskeho tahy v odvetě s Vikingem. Za otevřeného stavu 1:1 do hry naposílal nezkušené mladíky Matěje Ryneše, Daňka i Minčeva. Jana Kuchtu naopak po hodině hry stáhl. Na první pohled minimálně zvláštní rozhodnutí… Priske po další porážce: Je to těžké, ale všichni musí stát za mužstvem Video se připravuje ...