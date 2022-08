Vlkanova za milion eur? Proč ne, Slavia vyšponovala ceny, říká Pivarník

Byla z toho taková malá slovní a psychologická válka, odehrávající se mezi hřištěm a tribunami. Hradecký kapitán Adam Vlkanova se po vítězství 1:0 v prvním ligovém zápase nové sezony rozpovídal o tom, jak na něho hulákali fanoušci pražské Slavie a jak ho to motivovalo . Včetně pokřiku „Nikdo tě nechtěl!“ narážejícího na to, že šikovný záložník zůstal v létě na východě Čech. Přitom právě Slavia se o něho zajímala – jenže Hradec nasadil cenu milion eur (téměř 25 milionů korun). Má sedmadvacetiletá hvězda Hradce opravdu takovou hodnotu? „Ta cena se stala v Česku běžnou. Právě i díky Slavii,“ říká ve speciálním videorozhovoru trenér Roman Pivarník.

Jestli fanoušci nemají v lásce hráče soupeře a umí mu to dát pořádně najevo, Vlkanova je posledním příkladem. V Mladé Boleslavi, kde Hradec i v tomto ročníku hraje domácí zápasy, si to s ním „rozdali“ slávističtí příznivci. Ti dorazili v hojném počtu, byli pořádně slyšet – a dost na adresu Vlkanovy. Tedy záložníka, kterého taky klidně mohli za jiných okolností vzývat jako svého hrdinu.

„Skandovali, nadávali. Před měsícem chtěli, abych podepsal, teď na mě ti samí řvou, že mě nikdo nechce. Přitom právě Slavia zájem měla,“ glosoval verbální sprchu z hlediště Vlkanova. Fanoušci Slavie na druhé straně poukazovali na jeho agresivní, nepřístojné či provokativní chování, které mělo být z velké části spouštěčem jejich averze. A titulovali ho „vajgl“ – tak s oblibou nazývají terče své zloby.

Hradec Králové - Slavia: Sešívaní fanoušci skandují na Vlkanovu: „Nikdo tě nechce!” Video se připravuje ...

Vlkanovův transfer byl v každém případě jedním ze žhavých témat letních přestupových spekulací: kdo získá jednoho z nejlepších hráčů uplynulé sezony, a dokonce vítěze soutěže deníku Sport o Krále ligových trávníků? Slavia při tom byla opravdu blízko. „Byli jsme domluvení, ale kluby se neshodly na penězích,“ vykládal Vlkanova.

Překážkou byl milion eur, na nějž si ho Hradec cení. A například podle trenéra východočeského mužstva Miroslava Koubka adekvátně. „Já říkám: Proboha v české lize se dávají podobné částky za obránce. Cena za hráče, který má takovou produktivitu, je naprosto reálná,“ tvrdil v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.cz.

Je to tedy tak, nebo je suma přece jen příliš vysoká? Tak, že si Slavia spočítala, že se jí angažování čerstvého reprezentanta za podobných podmínek nevyplatí?

Pivarník při té příležitosti vzpomíná na dobu, kdy byl ještě trenérem Viktorie Plzeň. Tehdy bojovala se Slavií o svého odchovance Jana Sýkoru – a ten dal nakonec náhle přednost Edenu. „Přeplatili nás, i co do peněz pro hráče,“ ohlíží se Pivarník, přičemž se hovořilo rovněž o obnosu 25 až 30 milionů korun. „Musíme si uvědomit, že za pět let hlavně Slavia posunula tyto transfery v Česku do trochu jiných dimenzí,“ dodává.