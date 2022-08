Ulevilo se nám, přiznal plzeňský spasitel Havel. Proč to zase drhlo?

Máte za sebou dobrou generálku na bitvu o postup do play off Champions League?

„Výsledek 2:1 mi připomíná začátek minulé sezony, kdy jsme tímhle skóre vyhrávali pravidelně. Kdyby to takhle šlo dál, nebudeme se zlobit. Věděli jsme, že Pardubice jsou nepříjemný soupeř. V prvním kole odehrály skvělý zápas s Budějovicemi, mají šikovné kluky.“

Šikovní pardubičtí kluci vám pořádně zatopili, viďte?

„První půle nám moc nevyšla, přežili jsme několik situací. Pardubice vyrovnaly ze šťastného gólu, ale zcela zaslouženě. Pak jsme zapnuli a dotlačili zápas k cennému vítězství.“

Měl jste větší radost z gólu, nebo z povedeného obranného zákroku při tutovce pardubického záložníka Michala Hlavatého?

„Hodně nepříjemná situace, byl v tom i kus štěstí. Míša Hlavatý to měl na noze, já mu do toho skočil a on mě trefil. Za to jsem byl rád, stejně jako za gól. Ze všeho nejdůležitější je vítězství, po Evropě jsme potřebovali nastartovat i ligu.“

Plzeň - Pardubice: Viktoriánům vrátil vedení Havel, 2:1 Video se připravuje ...

Pomohly vám k první ligové výhře i poločasové změny? Trenér Michal Bílek stáhl hru na jednoho útočníka a na podhrotu začal kmitat Jan Sýkora, jenž patřil k nejlepším na place.

„Pravda, hra se možná trochu víc uklidnila. V základní sestavě bylo víc změn, ale to není výmluva, kádr máme kvalitní. Druhá půle už vypadala lépe, i když Pardubice vyrovnaly. Dostali jsme správnou facku a pak jsme začali hrát. Po mém gólu na 2:1 jsme to už dotáhli do vítězného konce.“

Hrajete dvakrát týdně – je těžké chytit tempo a ustát boj na dvou frontách?

„Liga je důležitá, potřebujeme sbírat body. Chytali jsme to hůř, ale na poháry se nehodláme vymlouvat, chceme je hrát. Každý se na nás chce vytáhnout a speciálně Pardubice musím pochválit: mají sice nula bodů, ale jestli v takových výkonech budou pokračovat, brzy na tom budou líp.“

Mimochodem, jak se vám hrálo s novou stoperskou dvojící Filip Kaša & Filip Čihák?

„S Kaštanem se známe, odehráli jsme spolu spoustu zápasů. Pro Čihiho to byl první ostrý zápas za Viktorku. Bylo to pro něj těžké, ale snažil jsem se mu co nejvíc pomoct. Pro nikoho není jednoduché, když je obrana nová, ovšem něco jsme spolu odehráli na tréninku a v přípravě. Vždycky je co zlepšovat, nicméně zásadní problém to nebyl.“

Plzeň - Pardubice: Nedorazů ve vápně Viktorie využil Solil, 1:1 Video se připravuje ...

Nevyčítali jste si, že jste nepřidali třetí uklidňující gól? O výhru jste se museli strachovat až do konce.

„Je fakt, že jsme měli situace na to, abychom rozhodli dřív. Mohlo to být klidnější, ale je to vítězství, za které jsme rádi. Teď už přepínáme na Tiraspol, čeká nás další důležité utkání.“

Jak jste na tom se silami?

„Program je náročný a vstupuje do toho únava. Ovšem tři roky jsem na poháry koukal jen v televizi, moc jsem je chtěl hrát. Vůbec si nestěžuju, se silami jsem na tom dobře. Jsem rád, že máme tolik zápasů. Je to sen nás všech, byť na ligu se po pohárech přepíná malinko hůř. Ale máme dost zkušený tým na to, abychom věděli, že liga je taky důležitá. Loni to bylo jen o pár bodech, každá ztráta bolí. Tohle vítězství nám zase může dodat novou sílu.“