Vrba: Víc chyb než v celé přípravě. Almási? To je na doktora Strossmayera

Kolik jste chtěl střídat o přestávce hráčů? První poločas se opravdu nepovedl.

„To není o jednotlivcích, ale máte pravdu, že jsme v prvním poločase udělali obrovské chyby v rozehrávce, ale nebyl to jeden hráč, bylo jich víc. Výsledek, který byl po první půli (1:3), jsme si zavinili sami. Bohemka nás vysoko atakovala, ale tolik jednoduchých chyb jsem neviděl snad v celé přípravě. Na střídání bylo víc hráčů, ale změny, které jsme udělali, nám pomohly. Ve druhé půli bylo mužstvo mnohem důraznější, přesnější. A myslím, že jsme zápas zaslouženě dovedli do bodu. Bohemka je asi zklamaná, protože v prvním poločase dominovala a mohla vést vyšším rozdílem. Ale se štěstím jsme mohli vyhrát i my.“

Máte pro to nějaké vysvětlení?

„Nemám. To jsou věci, které si vysvětlujeme a říkáme. Jestli je to aut, základní postavení, rozehrávka… I tak z toho dostáváme góly. Je to i o kvalitě, kterou Bohemka má a kterou se prezentuje, ale tak jednoduché góly se tak často nevidí.“

Je bod nakonec zisk, nebo ztráta?

„Vzhledem k průběhu utkání asi zisk. Když prohráváte 1:3 proti mužstvu, které je velice nepříjemné, navíc s fanoušky v zádech. Cením si, že jsme se dokázali zvednout. Ale neřeknu vám, jestli jsem spokojený. Možná jsme mohli uhrát i víc. Bohemka po prvním poločase zaslouženě vedla, my jsme ve druhém zaslouženě vyrovnali, remíza je asi spravedlivá.“

Co se dělo o poločase v šatně?

„Vykládali jsme si nějaké věci…“

Co vaše nervy?

„Moje nervy? Já nevím. V minulém zápase jsem se hodně otevřel a vykládal jsem novinářům, co cítím. A když jsem pak četl, co se o tom psalo, byl jsem hrozně zklamaný. Ani nechci být otevřený, potom toho někteří novináři zneužívají a je to pro mě strašně smutné. Čím víc jsem otevřený, tím víc je to proti mně. Jsem samozřejmě smutný, ale moje nervy to přežily, ale otvírat se nebudu, protože mi pak někteří nakládají takovým způsobem, že to není vůbec fér. To klidně napište.“

Rozpačitý Vrba po remíze: Poločas jsme zkazili. Nevím, jestli mám být spokojený Video se připravuje ...

Co říkáte na výkony střídajících hráčů? Řekli si třeba o základní sestavu?

„Jednoznačně nám pomohli. Hlavně v rozehrávce a v kvalitě, kterou jsme ve druhém poločase měli. Tijani zase pomohl důrazem vepředu. Sestavu nemá nikdo jistou, takže uvidíme, jak budou hráči pracovat v týdnu. Ale když odehrají takové zápasy, je to pro ně obrovské plus.“

Po dvou zápasech máte bod, to je asi spíš zklamání…

„Ano. Hlavně z domácího zápasu. Bod z Bohemky není zklamání, ale 0:3 s Olomoucí, to je velké…“

Jak jsou na tom marodi? Třeba Almási?

„Almási je záhada. To je na doktora Strossmayera, nikdo jiný to není schopný řešit. Je to škoda, v útočné fázi může hodně pomoct. Jen čekáme, kdy řekne, že je fit, aby se s námi mohl zapojit.“

Jak byl důležitý brzký gól po přestávce?

„Když prohráváte 1:3, je kontaktní gól vždy důležitý a čím dřív padne, tím větší je to výhra. Kdyby to bylo v 86. minutě, tak se obávám, že už by tolik času nebylo, hrálo by se víc takticky. Takhle brzo pro nás bylo hodně důležité.“

Pomůže bod rozpoložení týmu?

„Určitě hodně, protože teď máme dva zápasy doma. A pokud bychom je uhráli, což nám velí domácí prostředí, tak by to nebylo tak špatné. Ale vše se odvíjí od prvního zápasu, který se nepodařil. Teď je musíme zvládnout, abychom fanoušky dostali na naši stranu, aby chodilo zase plno.“

I přes získaný bod se opakují chyby vzadu. Příčiny jste řekl, ale vidíte nějaké východisko?

„Třeba ti hráči, kteří nastoupili ve druhém poločase. Ptali jste se, jestli si řekli o místo, tak některými výkony ve druhé půli ano. Samozřejmě vám nebudu říkat sestavu na příští kolo, ale naše mezihra ve druhém poločase byla výrazně lepší. Nevím, jestli to bylo tím, že jsme měli víc prostoru, možná Bohemka ve druhém poločase neměla dostatek sil a naši hráči se nebáli.“

Co říkáte na výhru Brna v Olomouci?

„Ten zápas jsem neviděl, ale je velké překvapení. Zvláště po tom výkonu, co Sigma předvedla u nás.“