Kouč Bohemians: Reklama na fotbal, bod je málo. Měli jsme Baník dorazit

Jak hodnotíte divoký zápas?

„Marně hledám slova. Pokud první poločas vedete 3:1, máte téměř drtivý tlak a ještě zahodíte spoustu dalších vyložených situací, tak mi po zápase přijde bod málo. Před zápasem bych ho možná bral, na druhou stranu nás soupeř ještě málem porazil. Asi převládá zklamání, představoval bych si, aby moje týmy takové situace zvládaly. Ale byla to reklama na fotbal. Když se takové zápasy budou v české lize hrát, lidi si na ně najdou cestu. Radši ať to skončí 3:3, než 0:0.“

Jaké máte vysvětlení pro to, co se stalo ve druhém poločase?

„Taky tam je nějaký soupeř, který má kvalitu. Je to tým, který má velké ambice, chce být do první šestky. V prvním poločase jsme ho měli dorazit na 4:1 a bylo by hotovo. Stalo se to, co říkal jejich trenér, a já doufal, že se to nestane: Chcete vydržet deset minut bez inkasované branky a z první vážné situace jsme inkasovali. Možná někdo bude říkat, že to bylo kondicí, ale ve 49. minutě to není kondicí, ale koncentrací. Tu situaci už jsem viděl a byla systémově řešitelná. Kdybychom stáli v prostorech, co jsme měli stát, tak jsme ji vyřešili a měli jsme klid. To mě mrzí. Pak jsme znervózněli a byla to spíš otázka psychiky. Soupeř přidal, vystřídal a neměl co ztratit. Musím ocenit i výkon Laštůvky, který chytil neuvěřitelné věci. Měli jsme i stoprocentní šanci na 4:2, která by zápas vyřešila. Chtěli jsme hrát aktivně a je otázka, jestli jsme my polevili, nebo soupeř tak přidal. Tohle mě bude dlouho štvát.“

Přitom v prvním poločase vás brzký inkasovaný gól spíš nabudil, ve druhém utlumil…

„To už je situace, kdy máte co ztratit a soupeř ne. Nechci to bagatelizovat, ale svému týmu pořád věřím a tohle na to nemá vliv. Když si vezmete poslední utkání, prohráli jsme z posledních deseti jedno. Kluci jdou nahoru a nemáme se za co stydět. Víme, že máme rezervy a teď se snažíme zlepšit. Tohle pro nás bude učební prostředek na to, abychom příště měli tříbodovou radost.“

Jaká byla vaše reakce v kabině po zápase?

„Řekl jsem hráčům, ať si odpočinou. Nemůžu kopat do hráčů. Jsme jeden tým, já i oni. Kdyby nám při tomhle losu někdo před sezonou řekl, že budeme mít čtyři body, brali bychom je. Teď nám to přijde málo, ale záleží i na tom, jak budeme bodovat v Teplicích. Pokud uspějeme, bude to dobrý start. Teď ať to hráči pustí z hlavy a v pondělí na značkách v montérkách.“

Nemrzelo vás to i kvůli energii z tribun. V první půli byly emoce obrovské…

„Mrzí mě to i z tohohle důvodu. Chceme vyhrát a být úspěšní, lidi si to zaslouží. Po zápase mě překvapila spousta pozitivních reakcí. Přišlo mi, že jsem byl naštvaný víc než diváci. Ti nám děkovali za výborný výkon. Energie byla úžasná, podařilo se diváky vtáhnout do hry, to se podařilo. Věřím, že na takový fotbal budou chodit, šancí bylo hodně, nikde schovaní jsme nebyli. Rozdali jsme si to na férovku s týmem, který má daleko větší rozpočet, skončilo to 3:3. Kdyby to skončilo 4:3, takhle jsem zklamaný.“

Říkal jste, že nechcete kritizovat hráče. Je někdo, kdo vás naopak potěšil?

„Určitě ofenziva. Dali jsme 6 gólů ve dvou zápasech s ne úplně špatnými soupeři. Ale mělo jich být víc. Je to blbé, možná nafoukané, ale kdyby byl poločas 4:1 nebo 5:1, nikdo by nemohl říct ani slovo. Je potřeba vidět i šance, které měla Ostrava, ale soupeře jsme přestříleli. Možná se musíme naučit to nevalit, někdy si odpočinout, víc to obehrát, šlápnout si na balon. My to valíme hlava nehlava, nastavili jsme vražedné tempo. Měli bychom se vylepšit ve výstavbě.“

Prohodili jste něco s Pavlem Vrbou?

„‘Dobrej zápas‘, říkal. Oni jsou asi rádi. Když 1:3 prohrávali, tak asi bod berou. My, když jsme 3:1 vedli, tak ho úplně nebereme.“