Trpišovský o zajetí do Ewertona: Pro VAR nemám žádné pochopení!

Co jste říkal rozhodčímu Daliboru Černému po utkání?

„Spíš celkově. Už před zákrokem na Ewertona tam byla situace na Petra Ševčíka, měl balon, byl dohraný, rozhodčí nechal dobře výhodu, ale zpětně se k tomu nevrátí a nedá kartu. Hráči v tu chvíli dostanou signál, že si to můžou dovolit, já si říkal, že to přijde... A přišlo to na Ewertona. To není jen o tomhle zákroku, ale o celkovém posuzování, ty karty přichází pozdě. Tohle je jasná červená, zbytečný zákrok, nakonec to dopadne tak, že máme žlutou všichni okolo a ten hráč taky...“

Slavia - Zlín: Cedidla drsným skluzem zajel Ewertona, obdržel jen žlutou Video se připravuje ...

Jste pro dodatečně potrestání?

„Nevím, ten kluk se nám pak omlouval, to se ve fotbale, v kontaktním sportu stane. Spíš jde o to, že když se to stane, tak je pro mě nepochopitelné, že to nevidí člověk u videa. Má možnost to ikskrát vidět, ale nevyhodnotí si to, to mi vadí. Kolikrát pískáme zákroky rameno na rameno, že hráč upadne, ale to, co musí z fotbalu zmizet, jsou tyhle zákroky. Pořád poslouchám, že se to vymýtí, ale je to furt dokola, ze zápasu máme tři zraněné hráče. To nevyčítám soupeři, i hlavní na hřišti to má těžké, mám pro něj nějaké pochopení, ale pro co nemáme pochopení, to je VAR.“

Mělo zamíchání sestavou účinek ohledně ochrany hráčů před odvetou s Panathinaikosem?

„Jednozančně, třeba Ousou a Oscar jsou pro nás dneska těžko nahraditelní, ale mrzí mě, že to odnesli jiní hráči. Jsem aspoň rád, že tihle hráči zůstali v bezpečí.“

Cedidla o zákroku na Ewertona: Omlouvám se, byl jsem přemotivovaný Video se připravuje ...

O Marku Ichovi

„Marek je hráč, který nás hodně zaujal v letní přípravě, je to jeden z těch, který dokáže rychle odstraňovat své nedokonalosti. Pamatuju si, jak jsem mu v zimě třeba říkal, že musí zlepšit hlavu, aby se na to zaměřil ve Vlašimi, jsem pak rád, když vidím toho kluka po šesti měsících, že dokáže být nebezpečný po standardních situacích. Byl to velmi dobrý výkon, měl 1+1, ale překvapila mě celkem velká pasáž zkažených míčů ve středu hřiště, v tom je jinak silný a nedělá tyhle chyby. Možná na něj dolehl zápas, debut. U takových hráčů je strašně důležité, aby byl debut úspěšný i výsledkově, aby se s tím svezl, chyby ještě dělat bude, ale měli bychom si ho pamatovat. Má dobře našlápnuto.“

O Davidu Juráskovi

„Hrál skvěle, nejen kvůli těm dvěma gólům, ale jeho projev byl takový jako v závěru minulé sezony. Výborně podporoval ofenzivu a zavíral zadní tyč, což nám přesně chybělo proti Hradci, měl taky dobrou defenzivu. Měl proti sobě nebezpečného Drameho, říkali jsme mu, že to bude kdo s koho, David to zvládl. Narozeniny oslavil, jak nejlíp mohl. V poslední době nebyl moc v pohodě, ani v těch přípravných zápasech. Na evropskou soupisku jsme chtěli dostat za každou cenu Ivana Schranze a odnesl to David, vyhodnotili jsme si, že musíme někoho obětovat. Ví, že to bylo jen teď na Panathinaikos kvůli způsobu hry soupeře. Jsem strašně rád, jak na to zareagoval.“

O Eduardu Santosovi

„Když nebudu počítat St Joseph’s, tak nám zavařil v podstatě v každém zápase. Je to věc, na které musíme dělat. Proti Zlínu jsem udělal velkou chybu, že jsem ho pochválil o poločase, on zareagoval takhle. Fyziologií a potenciálem a talentem je ale neskutečný hráč pokud bude koncentrovaný. Pokud má výpadek, je pro nás víc nebezpečný než soupeř. Kvalitu má neskutečnou, ale v zápasech ve Slavii si tohle nesmíte dovolovat, to může znamenat velké ohrožení. Strašně bych si přál, aby hrál jako v prvním poločase a posledních dvacet minut. Když na něj spoluhráči spustí, má poker face, nezažil jsem u něj jiný výraz. Kdyby se neživil fotbalem, mohl by hrát poker. Reaguje na všechno úplně stejně, ale uvědomuje si to, je to chytrý hráč, ví, že udělal chybu. Je to i o nás, abychom si zvykli. Posledních dvacet minut jsem na něj volal, ať se koncentruje, ale že už se taky potřebuju věnovat jiným hráčům.“