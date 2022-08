INSIDER: Van Buren a piva? To by byl Bican alkoholik, říká Jarolím

Překvapivého lídra, liberecký Slovan, má po dvou kolech nejvyšší fotbalová soutěž. Tedy tým vedený trenérem Lubošem Kozlem, který se po nepodařené epizodě v Baníku podle všeho „trefil“ do správné štace. Takové, jež zvýrazní jeho přednosti a třeba zakryje nedostatky. „Je možné, že se v Ostravě poučil a že je to pro něho ideální angažmá,“ říká bývalý slávistický či reprezentační kouč Karel Jarolím. Host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER se ohlíží se Kozlovou trenérskou kariérou, rozebírá, co ji podle něho zbrzdilo, a zmiňuje charakteristické znaky i dosavadní limity jeho stylu. Včetně pověsti, kterou notně přiživil při bizarním vyústění jednání o angažmá v roce 2016 slávistický boss Jaroslav Tvrdík slovy: „Asi nebyl vhodným trenérem pro klub, kde se pracuje pod velkým tlakem.“

Jarolím, jenž se s Kozlem sešel ještě na hřišti v Benešově a pak ho na začátku jeho trenérské kariéry přivítal ve Slavii coby asistenta a poté i hlavního kouče slávistického béčka, se věnuje také humbuku, který nechtěně vyvolal autor libereckého hattricku v sobotním zápase s Teplicemi (5:1) Mick van Buren. Když došlo na otázku, co pak proběhne na počest jeho mistrovského střeleckého kousku, odpověděl: „Máme týmovou večeři a v neděli volný den. Proto bude klasická česká oslava, dáme si pár piv.“

Na slova nizozemského záložníka či útočníka reagoval na Twitteru biatlonový reprezentant Michal Krčmář, jenž fotbal sleduje coby věrný fanoušek pražské Sparty. „Takhle úroveň profi sportu u nás nezvedneme. Je mi jedno, jaké jsou zvyky atd., tohle je špatně!“ napsal a spustil velkou diskusi. „Souhlasím s panem Krčmářem,“ reaguje Jarolím, známý tím, že uměl hráče drtit nároky na odpovídající životosprávu. „Hráč by to měl brát jako normální věc. Kdyby to bylo za Pepiho Bicana, musel by být alkoholik,“ suše glosuje.

Jedním z témat nového dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER jsou rovněž „mladé pušky“, které by mohly jít ve stopách Adama Hložka. Zatímco sparťan Adam Karabec ne a ne nahodit motor, dva jiní, devatenáctiletí hráči vtrhli do nové sezony jako uragán. Jeden je také z Letné, druhý z brněnské Zbrojovky. Jarolím prozrazuje, na koho nejvíc sází on, a přidává ještě jedno jméno se zajímavým potenciálem…

LIGOVÝ INSIDER s Karlem Jarolímem

Bude to sezona, v níž se Liberec zase vrátí do ligové špičky?

Jak mu může pomoci skvělý start?

V čem vyniká, a co naopak dosud sráželo autora hattricku Micka van Burena?

Proč je neomluvitelné chování zlínského kapitána Václava Procházky?

Jak měl rozhodčí zareagovat po ostrém faulu na slávistu Ewertona?

AKCE KOLA: David Jurásek a jeho náběh jako z učebnice

+ Co mu ještě v Mladé Boleslavi řekl Karel Jarolím a on si to vzal k srdci?

Uspějí Plzeň a Slavia v „evropských“ předkolech?

Kdo by měl nastoupit místo Eduarda Santose na Panathinaikosu?

HLÁŠKY KOLA: Případ pro doktora Štrosmajera, pohádka Dva veteráni a bambilion v Brně

