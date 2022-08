Křivda? Komise se postavila za Klímu. Hradec se podle všeho vzteká marně

Co se stalo v sobotním utkání?

V devětadvacáté minutě se v pokutovém území Viktorie sklátil k zemi Matěj Ryneš po souboji s Janem Sýkorou. Okamžitě si žádal zapískání faulu. Hlavní sudí Tomáš Klíma však mlčel. Hra se otočila na druhou stranu, Tomáš Chorý byl v počínajícím sólovém úniku podražen Vojtěchem Smržem. Červená karta! Hradec se domáhal opravy VAR. Chtěl anulovat vyloučení a zahrávat pokutový. Jenže Václav Štěrba u videa přezkum situace nevyžadoval.

„Šlo o hrubé ovlivnění zápasu,“ vztekal se po zápase Ryneš.

„Sýkora vlivem lehkého podražení hráče Hradce podklouzl, až pak způsobil pád hráče Hradce. Z mého pohledu se nejednalo o pokutový kop,“ vysvětlil svůj pohled na věc Klíma v rozhovoru pro O2 TV Sport. Že má podle všeho pravdu a v Hradci se mýlí, potvrdil záběr zveřejněný Davidem Holoubkem na Twitteru.

Stejně to vidí i komise rozhodčích v čele s Radkem Příhodou. „Dle názoru KR FAČR rozhodčí T. Klíma v utkání Hradec – Plzeň správně nenařídil PK pro domácí. Z dostupného záběru, který bohužel nebyl přehrán v TV, je patrné, že se jednalo o útočný faul. Domácí hráč podrazil hostujícího obránce, který mu až následně přilehl nohu,“ stojí ve stanovisku komise.

V Hradci, jelikož ani oni neviděli tento detailní záběr, měli po utkání jasno. Byl to zářez. Prý poznamenal zbytek utkání. Ze zpomalených záběrů, které byly k dispozici v přímém přenosu, bylo vidět pouze to, že Ryneš drží za triko Sýkoru, ten má zase ruku na těle hradecké posily. Následně se před plzeňského hráče snaží dostat, ten padá a podráží mu nohy.

„Přebíral jsem si balon, vzájemně jsme se drželi, chtěl jsem si to dát před něj, on ale uklouzl a trefil mě. Myslím, že to byla jasná penalta. Nevím, co tam viděl pan rozhodčí. Šlo o hrubé ovlivnění zápasu. Následně poté byl ještě neodpískaný faul na půlce a pak přišla červená karta…,“ naříkal.

O poločasové přestávce se k zákroku vrátil ve studiu O2 TV expert David Holoubek. „Je to zásadní věc. Nemusíme být pravidlově úplně zdatní, abychom viděli, že tohle je faul v pokutovém území na Ryneše, tak to je. Za mě jasný faul, navíc následně padla červená. Měla to být penalta a zrušená červená, tak to vnímám já,“ pravil.

I on, a nebyl zdaleka sám, žil v omylu. Pak svůj názor revidoval na Twitteru poté, co si prohlédl klíčový záběr. Na něm je vidět, že Ryneš lehce podrazí pravou nohou Sýkoru, který poté padá a fauluje… „Ve studiu jsem byl přesvědčen o penaltovém zákroku. Po zhlédnutí tohoto videa beru svá slova zpět…,“ napsal.

Po zápase se ke klíčové věci dramatického a velmi emotivního duelu vrátil sudí Tomáš Klíma. Vše viděl jinak, než kabina Hradce. „Sýkora vlivem lehkého podražení hráče Hradce podklouzl, až pak způsobil pád hráče Hradce. Z mého pohledu se nejednalo o pokutový kop. Hra pokračovala dál a následně došlo na druhé straně ke zmaření brankové příležitosti. VAR takové situace automaticky zkoumá, ale neshledal tam žádná pochybení tak, jak jsem to viděl já. Podle informace VARu situace vypadala stejně i z videa, proto nebyl důvod jít k obrazovce,“ prohlásil.

Kouč poražených Miroslav Koubek přišel na tiskovou konferenci poté, co si v kabině detailně prohlédl televizní záběry. Nikoliv „utajený“ důkaz. A v názoru byl s Klímou logicky v příkrém rozporu. „Viděl jsem evidentní penaltu. Také moji hráči jsou naprosto přesvědčení, že šlo o faul. Ryneš to také říkal,“ koulel očima Koubek a pak oslovil novináře. „Můžeme si prohodit role? Tentokrát se zeptám já vás. Viděli jste penaltu?.“

Od zástupců médií se mu dostalo kladné odpovědi. A tak pokračoval. „Je tady VAR, ten však nereagoval. Už v minulém kole šlo video proti zdravému názorovému proudu. Nevím, co si o tom mám myslet. Nechci se v tom patlat, ať to zhodnotí komise rozhodčích,“ ucedil.

A ještě jeden hlas „poškozených“. „Nebudu se za nic schovávat, byla to jasná penalta. Rozhodčímu to nevyčítám, nevím, jaký měl úhel, v jakém byl postavení. Ovšem beru to jako hrubé ovlivnění zápasu, místo penalty dostaneme červenou kartu a jdeme do deseti,“ spráskl ruce záložník Petr Kodeš.

V minulém kole rozdala komise rozhodčích nejpřísnější tresty za nepotrestaný hrubý zákrok zlínského Martina Cedidly na Ewertona ze Slavie. Hlavní rozhodčí Dalibor Černý si první ligu nezapíská do konce září, jeho kolega u videa Vít Ondráš má stopku do konce podzimu. Trestat Klímu se Štěrbou nebude. Nemá důvod.