Navrátilec Masopust: Byli jsme bohorovní. Snad si sedneme na pr...

Proč?

„Nebyl to výkon, jaký jsme si představovali. Moc se nám to nepovedlo, i když jsme zápas nakonec výsledkově zvládli. Utkání hodně ovlivnila červená karta pro domácího obránce, která nám paradoxně spíš uškodila.“

V čem byl problém?

„Byli jsme nekoncentrovaní, bohorovní. Nebyli jsme na zápas nažhavení, vypadalo to, jako když si myslíme, že se nám nemůže nic stát. Všude jsme byli o krok později, oni vyhráli strašně moc osobních soubojů, jednoduše nás obcházeli.“

Co jste s tím vy starší na hřišti dělali?

„Snažili jsme se. I o přestávce byl v kabině trochu hukot. Ono to tak občas bývá, máte blbý den, jste u všeho druzí. Třeba nám to pomůže a někteří si sedneme na prdel. Budeme víc koncentrovaní, uvědomíme si, co se nám může stát směrem dozadu. Přišlo mi, že by dneska všichni nejraději jen útočili.“

Hráli jste přesilovku, vedli. Z jakého důvodu jste domácí nezadupali do země?

„Někdy je to složité. Soupeř zaleze v deseti na vápno, není jednoduché se tam dostávat. My hodně rotujeme sestavu, váznou nám automatismy. Když jsem hrál na pravé lajně s Vláďou Coufalem, bylo to jiné. Teď je rotace kluků větší, chvíli trvá, než zjistíme, co ten druhý udělá.“

Máte aspoň radost z návratu?

„Mám velkou, samozřejmě, přišlo to po takhle dlouhé době. Hodně mi chybí herní praxe, ale jsem rád, že jsem zpátky, že můžu být na hřišti. V Jablonci jsem něco odehrál, bylo to pro mě jednodušší vracet se v místě, kde to znám. Jen škoda terénu, hřiště bylo docela měkké. Přitom tady za mě bývalo perfektní.“

Jak se cítíte fyzicky?

„Myslím, že skoro osmdesát minut je po pěti měsících dobré. Už jsem mluvil o terénu, možná i kvůli němu jsem pak cítil únavu. Ale za tu porci jsem rád. Uvidíme, co budou trenéři ve čtvrtek potřebovat při pohárovém zápase. Budu nachystaný, ale je nás tady spousta a určitě vyberou ty, co se budou nejvíc hodit.“