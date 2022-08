Expert Kotal: Laciné góly? Varování pro Slavii. Sigma nemůže hrát takhle

Bohemians vedou FORTUNA:LIGU, která zažila kolo se sedmi vyloučenými. Všichni hlavní adepti na titul vyhráli, byť to neměli úplně jednoduché. Co říká na víkendové události expert webu iSport Václav Kotal, bývalý trenér i hráč Sparty či Hradce Králové?

V osmi zápasech ukázali rozhodčí sedm červených karet. Zpřísnili metr nebo hráči tentokrát ujeli, co se týče hrubosti ve hře?

„Některé fauly vyplývaly z neobratnosti, ze špatného postavení. Pokud je hráč ve správném, nemusí při defenzivní činnosti používat skluz, i když jde o klasickou fotbalovou činnost.“

Nechybí mezi fotbalisty respekt?

„Vždycky je otázka, jestli tam jde hráč napřed podrážkou nebo nártem či holení. Podrážkou to prostě nesmí být. Záleží také na tom, zda je zasažená noha na zemi nebo ve vzduchu. Ale za mě je hlavní věc podrážka, to je problém, a podle ní bych to posuzoval.“

Pokračujme v rozhodčích. Hodně reakcí vzbudila situace ze zápase „vašeho“ Hradce s Plzní. Matěj Ryneš se dostal do kontkatu s Janem Sýkorou, Hradečtí chtěli penaltu, sudí ji neodpískal. Byl to správný verdikt?

„I podle záběru, který je považován za průkazný, je velmi složité to posoudit. Jen to prostě musíme respektovat. Běželi vedle sebe, Sýkora si dal nohu dopředu, Ryneš o něj klopýtl. Není však vidět, jestli má Sýkora nohu v normálním postavení nebo si ji dal dopředu, aby ho Ryneš zahákl.“

To se dělá, že?

„Ano, pamatuju Petra Švancaru. (usmívá se) Dal si nohu před soupeře, aby mu