Brabec: Baník? Brána do svobodnějšího světa. Koupě jsem nikdy nezalitoval

Baník letos slaví 100 let. Kvůli výjimečné příležitosti v pátek 19. srpna vyšel Sport Magazín speciál zaměřený právě na ostravský fenomén. V něm se svým dojemným příběhem o celoživotní lásce ke klubu svěřil majitel klubu Václav Brabec. „Baník pro mě byl branou do svobodnějšího světa, po kterém každý dospívající člověk touží,“ vzpomíná například na své studentské období. A jaké pocity prožíval, když se stal vlastníkem klubu? Přečtěte si jeho kompletní zpověď.

„Když člověk přijde na svět, ještě dřív, než si sám začne utvářet svůj pohled na něj, bere ty základní věci kolem sebe jako nezpochybnitelnou jistotu. Jako že voda je studená a teplá, lidé dobří a zlí, nebe modré a tráva zelená. A když se narodíte v moravskoslezském regionu, jednou z těch jistot je, že nejlepším fotbalovým klubem je Baník.

Nejde vyrůstat na Ostravsku, začít se zajímat o fotbal a nefandit při tom Baníku - pokud třeba nemáte tátu původem z Čech, který ve vás odmalička vytváří vztah ke klubu, jemuž sám fandil. I tak ve vás časem stejně vyhraje Baník.

Já se narodil v Havířově, a když jsem začal fotbal kolem sebe více vnímat, vstupoval Baník pomalu do své nejslavnější éry a téměř každý následující rok byl slavnější než ten předchozí. Konkurence v kraji prakticky neexistovala. Přesněji řečeno, fotbalových klubů bylo hodně, druhá liga byla plná klubů ze severní Moravy a Slezska, ale Baníku se nerovnal žádný z nich.

Snad, i kdybych chtěl, nešlo fandit jinému klubu. A já navíc nechtěl.

Už vám neřeknu, co to bylo za zápas, ani která to byla sezona, když mě táta vzal na Baník poprvé. Pamatuju si jen tu spoustu lidí a ten samozřejmý pocit, že my jsme Baník, a pak jsou na hřišti ještě nějací hráči v jiném dresu, ale je vlastně úplně jedno, kdo to je.

Rosťa neprohrál souboj

Co si ale pamatuju docela přesně, že velmi brzy, když mě táta vzal na Baník znovu, jsem si našel svého hrdinu. Byl to Rosťa Vojáček. Lidi šíleli z Vernera