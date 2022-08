Vzpomínky rivalů na Baník: Limberský oblékl dres, Siegl zmuchlal Řepku

David Limberský v euforii po své trefě do sítě Baníku • Barbora Reichová / Sport

Limberský: Oblékal jsem baníkovský dres

„Když se řekne Baník, první, co se mi vybaví, jsou skvělí fanoušci a prostě takovej hrdej region. Atmosféra tam byla vždycky bouřlivá. Prvně jsem v Ostravě hrál vlastně v devatenácti, ještě na starých Bazalech. Celý stadion byl zaplněný a zpíval tu jejich hymnu – Baníčku, my jsme s tebou, neopustíme tě. Pro mě, začínajícího fotbalistu, to byl tenkrát neskutečný zážitek.

Málokdo ví, že jsem v kabině Baníku mohl sedět i já. Fakt! Když jsem se vracel z Itálie, šel jsem do Ostravy na zkoušku a byl jsem v týmu čtrnáct dní. Myslím si, že jsem zaujal a že se mnou chtěli podepsat smlouvu. Pak mi zavolal manažer a musel jsem se vrátit zpátky do Itálie. Ale 14 dní jsem nosil baníkovskej dres!