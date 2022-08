Priske po otočce Sparty: Vzkaz celého týmu! Mladému fanouškovi dal míč

Ve druhém poločase jste předvedli dominantní výkon. Bylo to zatím nejvýraznější zhodnocení vaší dosavadní práce?

„Nejsem si jistý, jestli to byl náš vrchol. Ale šlo o jasný vzkaz celého týmu, který ukázal, na co má. Tím, že jsme se dokázali vrátit do zápasu, jsme potvrdili mentalitu a odolnost. Ve druhém poločase jsme byli trpěliví a přidali i větší kvalitu. Vyšel nám ovšem i vstup do zápasu, měli jsme tam několik dobrých šancí.“

Jak jste v poločase reagoval na nepříznivý vývoj utkání?

„Je důležité v těchto momentech zůstat klidný. Nebýt emočně tolik vypjatý. Nejde se pouze zlobit na tým, protože prohrává 0:1. Udělali jsme taktickou změnu, přešli na rozestavení se dvěma útočníky. Povedlo se nám rychle vyrovnat, pak hráči ukázali svou sílu a kvalitu. Juliš s Čvančarou potvrdili, že jsou spolu schopní velice dobře spolupracovat. Rychle toho využili.“

Může pro vás být schéma se dvěma útočníky reálnou variantou třeba i od úvodní minuty?

„Hned po příchodu do Sparty jsem říkal, že nejsem velký fanoušek toho, aby se striktně mluvilo o formacích a rozestavení. Samozřejmě to ale pro nás varianta je, speciálně s útočníky, které máme k dispozici. Je dobré vědět, že máme různé možnosti, když plán A nezafunguje.“

V lize jste i potřetí inkasovali po standardní situaci. Je to pro vás už varovný signál?

„Mrzí to každého v týmu, nás trenéry i hráče. Standardním situacím se hodně věnujeme, samozřejmě i těm obranným. V minulé sezoně jsme z nich dostávali hodně gólů, víme to. Hráči si musí věřit, budeme na tom dál pracovat. Je to kolektivní záležitost. Musíme ale zůstat klidní a koncentrovaní. Důležité je, že začínáme být produktivní i z ofenzivních standardek.“

Utkání pro zranění kolena nedohrál Jakub Pešek, Dávid Hancko je na odchodu do Feyenoordu. Budete chtít v závěru přestupového období kádr ještě doplnit?

„S Tomášem Rosickým se bavím každý den, řešíme i varianty rozšíření kádru. V Mladé Boleslavi jsme ale viděli, že máme dobrý tým a dobré hráče. Za Hanciho máme náhradu, Zelený odehrál dobrý zápas. Velice rychle zapadl i Asger. Na lavičce máme Panáka, který je dost kvalitní na to, aby nastoupil od začátku. Viťas je mladý a talentovaný hráč, který se nám teď ani nevešel do nominace a půjde hrát za béčko. Vždy jsem otevřený debatám o změnách, ale nejedná se o jednu konkrétní pozici. Třeba se o tom budeme bavit i po zranění Peška. Vždy je potřeba mít připravený plán B a C. S kádrem jsem ale spokojený. Hráči pracují podle našich představit. Do konce letního přestupového okna ale ještě zbývá několik dní.“

Jak to vypadá s marody Ondřejem Čelůstkou a Ladislavem Krejčím mladším?

„Čelůstka je dlouhodobá záležitost. Nečekám, že by se vrátil před Vánoci. Snad se připojí po Novém roce. Má před sebou těžké měsíce, kdy se bude věnovat rekonvalescenci. Přeju mu jen to nejlepší, je to skvělý kluk, perfektně funguje v kabině. Krejčí je něco trochu jiného, nedaří se nám ho dostat do takové kondice, aby s námi mohl být na hřišti. Ještě to bude nějakou dobu trvat, ten proces je pomalejší, než jsme si my i on představovali.“

V závěru utkání jste daroval jednomu z malých fanoušků Mladé Boleslavi balon. Co se tam přihodilo?

„Mladý kluk dostal míčem do hlavy tvrdou ránu. Chtěl jsem, aby ze stadionu odcházel s dobrým pocitem a bylo mu lépe. Měl jsem poblíž míč, tak jsem mu ho mohl rovnou dát.“