Dominantní otočka Sparty: bingo s Čvančarou, nadstavba i odpadlá křídla

Krátce před poločasem dostala laciný gól, ani to jí ale nevykolejilo. Sparta v Mladé Boleslavi demonstrovala svou sílu, zejména ve druhém poločase už se hrálo pouze na jednu branku. Triumf 3:1 katapultoval Letenské minimálně na několik hodin na průběžnou první příčku v tabulce. Co všechno sobotní zápas ukázal?

Dominantní otočka

Po prvním poločase měli o čem přemýšlet. Sparťané sice duel v Mladé Boleslavi opticky kontrolovali, jenže směrem dopředu nebyli příliš nebezpeční. A navíc inkasovali laciný gól po standardní situaci. Ještě před pár měsíci by takové utkání dost možná ztratili, pod koučem Brianem Priskem je ale Sparta jiným týmem. Po změně stran to potvrdila, když šlápla do pedálů a po totálně dominantním představení třemi góly skóre pohodlně otočila. „Nejsem si jistý, jestli to byl náš vrchol. Ale šlo o jasný vzkaz celého týmu, který ukázal, na co má. Tím, že jsme se dokázali vrátit do zápasu, jsme potvrdili mentalitu a odolnost,“ liboval si Priske.