Trubač, mistr přihrávek a nástupce Fortelného? Jarošík: Přebírá jeho roli

Je to v něm, jen to pořádně probudit... Teplice potřebují Daniela Trubače v takovém módu, v jakém se pětadvacetiletý středopolař ukázal v Ostravě, kde duel rozhodl dvěma skvostnými asistencemi. Zvlášť když se jim do Sparty vrátil tahoun týmu v minulé sezoně Jan Fortelný, čímž trenér Jiří Jarošík přišel o velkou dávku kreativity a zejména zajímavou produktivitu. Trubač posledním iSport Indexem s hodnotou 7,73 ukázal, že by ho mohl nahradit. „Přebírá jeho roli,“ souhlasí kouč.

V pětadvaceti letech má za sebou téměř dvě stě soutěžních utkání v profesionálním fotbale, k čemuž přispěl fakt, že ligu začal hrát už v sedmnácti. V mládežnických reprezentacích nasbíral takřka sedmdesát startů, proto ho jako velký talent českého fotbalu brzy koupila Slavia.

Až v Teplicích, kde Daniel Trubač načíná již šestou sezonu, však středopolař vyzrál.

„Chvíli mu trvalo, než vystoupil z komfortní zóny, jen se vezl. Poslední rok a půl až dva roky však hraje na výborné úrovni, navíc náramně zahrává standardky,“ říká bývalý fotbalista Jan Rezek, jenž s Trubačem na Stínadlech působil jeden a půl sezony. Naposledy ještě loni na podzim.

Tehdy „skláře“ táhl především Jan Fortelný, host z Letné nasbíral v uplynulém ročníku bilanci 4+7, další tři kanadské body zaznamenal v baráži s Vlašimí. Bylo jasné, že s takovou formou se vrátí do Sparty.

A protože další kreativec Patrik Žitný odešel do Mladé Boleslavi, úloha špílmachra spadla vyloženě na Trubače.

„Je na to sám, ve dvou by to měl jednodušší,“ ví trenér Jiří Jarošík, který mu povětšinou kryje záda nasazením dvou defenzivnějších typů pod něj.

„Dan je taková naše osmička nebo desítka, která se musí dostávat do koncovky, vymýšlet poslední přihrávky a skvěle kopat standardky. Doufám, že v lepších číslech bude pokračovat, je to výborný fotbalista,“ dodává.

Proti Baníku opravdu Trubač zářil. Nejdřív posadil krásný centr z rohu přesně na gólovou hlavu Janu Knapíkovi a v závěru vykoumal parádní akci, po které o výhře 2:1 rozhodl Abdallah Gning.

Sedělo mu, že se pohyboval spíš na levé polovině hřiště a pravou nohou řešil situace směrem dovnitř. Viz vítězný gól.

Od deníku Sport si vysloužil vysokou známku osm a iSport Index, který hledá hráče s největším ofenzivním přínosem ve F:L, mu naměřil rovněž zajímavou hodnotu 7,73. Drtivou většinu bodů do metriky nasbíral za dvě asistence, ale pomohl i driblink, zisk míče, střela či souboje.

„Hrálo se mi dobře,“ usmívá se rodák z Opočna. „Sice jsem byl chvílemi zafoukaný, protože v Ostravě byl těžký vzduch a nedalo se moc dýchat, ale lepilo mi to.“

A jak! Střed pole na vítkovickém trávníku patřil právě Trubačovi. Nevolil alibistická řešení, přesto měly jeho přihrávky 91% úspěšnost. Se 175 centimetry se mu proti vyšším Slezanům dařilo i v soubojích, což je v klíčovém prostoru – a české lize obzvlášť – enormně důležitý faktor.

„Není to poprvé, co se o něm mluví. Důležité bude, jak se povede celému týmu, protože loni se Teplice trápily. Každopádně je velice zajímavý, třeba o něm ještě uslyšíme,“ podotýká někdejší kouč severočeského celku Zdeněk Ščasný.

Jarošíkův mančaft nyní nutně potřebuje potvrdit cenné venkovní body doma proti trápícímu se Zlínu, jinak překvapivý úspěch devalvují a vniveč přijde i vynikající Trubačův výkon.

„Psychicky nám to pomůže, ale musíme sbírat body, protože pak se to těžko dohání. Minulý ročník byl poučením. A že nás zase tipují na sestup? V očích veřejnosti nemáme co ztratit, mně osobně to uklidňuje a každá výhra posiluje sebevědomí. Jsem pak o to šťastnější,“ uzavírá Trubač.