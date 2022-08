Bouřlivé léto, teď je Vlkanova zpátky. Byl přímo skvělý, chválil Koubek

Po čtvrtém kole mohli poskočit na špici tabulky. Před Slavii, Spartu i Plzeň. Vstup do ráje ale Bohemians stopnul Hradec Králové. Ve výborném zápase plném dramatických momentů před oběma brankami si domácí v druhém poločase vytvořili tlak, hlavně v první čtvrthodině a v samém závěru měli várku velkých možností. Ďolíček bouřil, hnal nadrženou partu k vyrovnání. Marně. Hrdinný odpor Východočechů slavil úspěch. Výhra 2:1 chutnala náramně.

„Klukům jsem říkal, že musíme dohrát zápas v jedenácti. V sezoně se nám to zatím podařilo jen dvakrát a pokaždé jsme vyhráli. Se Slavií a nyní opět. Bylo jasné, že musíme zvýšit disciplínu, úplně stoprocentní to nebylo. Bylo tam nějaké mlácení kopačkou, řeči… Ale dohráli jsme v jedenácti. Ukázali jsme, že jsme dobří a silní,“ těšilo trenéra vítězů Miroslava Koubka.

Bohemians – Hradec Králové: Klíma ztratil kopačku a vysloužil si žlutou kartu Video se připravuje ...

Hlavní roli si pro sebe uzmul Adam Vlkanova. Osmadvacetiletý tahoun hostující sestavy prožil psychicky vyčerpávající léto. Na jeho začátku pro deník Sport a web iSport.cz pronesl, že po osmileté službě chce z klubu konečně pryč a že si nedovede představit další rok pod Bílou věží. Nabídku položila na stůl Slavia, jenže v hradeckých očích mizernou. Drobný válečník se šikovnýma nohama a výjimečným myšlením koketoval i s dalšími zájemci. Domlouval si přesun do Ameriky. Nic nedopadlo. A tak před sezonou řekl: „Zůstávám v Hradci. Udělám všechno možné, abych mu pomohl.“

Jak řekl, tak činí. Od začátku ročníku hraje výtečně. Sice ve třech dosavadních duelech (Slavia, Slovácko, Plzeň) nebral do osobních statistik žádné body, ale úroveň si držel. Až proti Bohemce explodoval. Hlavně v prvním poločase vytrvalými náběhy po levé straně boural defenzivní hráz soupeře. Z jedné takové akce, kdy poslal ostrý přízemní pas do vápna, skóroval Filip Kubala z dorážky střely Daniela Vašulína. Sedm minut poté si chytře zaběhl za vysoké zadáky Bohemians a hlavou trknul míč do sítě. Další bod si mohl zapsat chvíli na to, ale Vašulín jeho tutovou přihrávku zbrabral.

Bohemians – Hradec Králové: Východočeši navýšili vedení na 0:2, hlavičkou se prosadil Adam Vlkanova Video se připravuje ...

„Myslím, že ze čtyř dosavadních zápasů podal Adam tentokrát nejlepší výkon. Byl přímo skvělý. Konečně se dopracoval k brance. Chválím ho,“ vysekl kapitánovi pochvalu trenér Miroslav Koubek.

Je logické, že ofenzivní kejkle hradecké osmičky štvaly Jaroslava Veselého. Byť na Vlkanovu své hráče pečlivě připravoval, všechno bylo marné.

I proto na tiskové konferenci po utkání zazněla následující otázka: Proč vám Vlkanova dělal takové problémy, když jste se na něj speciálně připravovali?

„Zeptejte se dalších čtrnácti týmů v lize,“ usmál se kouč Bohemians. „Znám ho výborně. Je to nadstandarní hráč. Měli jsme s ním ohromné problémy, skvěle nakládal s prostorem. Jakmile se dostane do okolí boxu, vždycky to smrdí velkým průšvihem. Vlčák si spoustu míčů přebíral sám, to souvisí s plněním taktiky a správným postavením.“

V případě vítězství mohli Bohemians vystoupat zpátky na vrchol. Nepovedlo se. „Na tým možná dolehla tíha okolností. Trochu jsme s tím před utkáním pracovali, ale možná to pro nás bylo svazující. Výhra by nás katapultovala někam, kde jsme nečekali, že někdy můžeme být,“ připustil Veselý.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37. Puškáč Hosté: 23. F. Kubala, 30. Vlkanova Sestavy Domácí: Valeš – Köstl, Křapka, Hůlka – M. Dostál, Jindřišek (C) (82. Beran), Jánoš (71. Mužík), Petrák, Kovařík (66. Nový) – Hronek – Puškáč (82. Hála). Hosté: Reichl – Ja. Klíma, O. Ševčík, Čech – J. Kučera, Rada (82. Gabriel), Kodeš, Ryneš – Vlkanova (C) (90+1. Novotný), Vašulín, F. Kubala (74. Prekop). Náhradníci Domácí: Bartek, Beran, Koubek, Mužík, Novák, Krch, Hála, Nový, Bačkovský Hosté: Rybička, Prekop, Dvořák, Gabriel, Novotný, Harazim, Bajza Karty Domácí: Valeš Hosté: F. Kubala, Reichl, Rada, Ja. Klíma, Vašulín, Kodeš Rozhodčí Zelinka – Pečenka, Ratajová Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 4321 diváků