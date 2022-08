Jánoš z „bouchané“ odkulhal. Penalta? Bolí to dost. Vašulín překvapil

Adam Jánoš nastoupil poprvé v základní sestavě Bohemians. Právě on měl za úkol nahradit distancovaného Romana Květa a dařilo se mu to velmi slušně. „Klokani“ po faulu na něj kopali penaltu, faul zároveň zapříčinil jeho brzké střídání. S obvázaným stehnem jen stěží došel na tiskovou konferenci. „Kdybychom nastoupili rvavěji, vypadalo by to jinak,“ litoval první porážky v sezoně.

Pro Bohemians druhý zápas v Ďolíčku, ale zase bez výhry. Jak se to stalo?

„Na začátku byl zápas taková bouchaná. Měli jsme pološance a tlačili jsme se dopředu, ale oni nás potrestali. První půli bych shrnul tak, že nás přehrávali až po gólech. Druhou půli jsme měli v režii, ale nedokázali jsme vstřelit vyrovnávací gól. Je to obrovská škoda, ale kdybychom nastoupili rvavěji, tak jako ve druhé půli, vypadalo by to jinak. Na můj vkus měl Hradec docela dost prostoru.“

Pro vás to byl první zápas v základní sestavě, ale trošku mimo pozici. Co vám trenér říkal?

„Žádné speciální pokyny nebyly. Myslím, že jsem tady už dost dlouho, abych věděl, co se na té pozici má hrát. Nakoukal jsem to a věděl, co mám dělat. Samozřejmě mouchy byly, něco jsme si řekli i o poločase. Ale myslím, že jsem to odehrál, měl jsem i nějaké dobré věci, ale k ničemu.“

Brzy jste střídal, trenér říkal, že kvůli koňaru…

„O půli mi to ztuhlo, tak jsem se musel rozhýbávat. Dostal jsem koňara nad koleno, na blbé místo do nějaké šlachy, takže to tuhlo docela rychle.“

Právě po tomhle zákroku byla penalta. Jak jste tu situaci viděl vy?

„Upřímně jsem zvědavý, jak to vypadalo v televizi. Dostával jsem balon od Pušky (Davida Puškáče) a chtěl jsem jít do střely, ale protihráč uhýbal a dostal jsem kolenem do stehna. Bolí to dost. Nevím, jak to vypadalo, ale prostě mě trefil.“

Hradec měl hodně žlutých karet, ale zároveň měl i hodně prostoru…

„Byl jsem trošku překvapený, že Vašulín uhrával moc míčů. Možná jsme se na něj moc lepili… Ve druhé půli už jsme na něj nastoupili jinak. První gól jsme jim nabídli, protože jsme byli roztažení, míč šel mezi řady. Při druhém se zas dva stopeři chytili na Vašulína a Vlkanova byl sám. K tomu si něco musíme říct. Měli jsme rychleji přečíst jejich hru. Po našem gólu jsme se trošku zvedli, ve druhé půli jsme se s tím poprali daleko líp, jen škoda spálených šancí.“