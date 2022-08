Musíme dohrávat v jedenácti, pravil Koubek po výhře. Výkon Hradce chválí

Jste prvním týmem v ročníku, který obral Bohemians o všechny body. Jste maximálně spokojený?

„Bylo to dramatické utkání, jak je na Bohemce zvykem. Klukům jsem jako první věc na přípravě říkal, že musíme dohrát zápas v jedenácti. V sezoně se nám to zatím podařilo jen dvakrát a pokaždé jsme vyhráli. Se Slavií a nyní opět. Bylo jasné, že musíme zvýšit disciplínu, úplně stoprocentní to nebylo. Bylo tam nějaké mlácení kopačkou, řeči… Ale dohráli jsme v jedenácti. Ukázali jsme, že jsme dobří a silní. V prvním poločase jsme měli vynikající přechod do útoku. Kromě dvou branek jsme mohli do gólu dotáhnout ještě víc šancí. Vedli jsme 2:0. Bohemku vrátil do hry kontaktní gól z penalty, soupeř se výsledkově napojil a bylo to těžké. Pochopitelně se snažil šturmovat tlak s podporou diváků. Po pauze byl v tlaku, museli jsme to ubránit, ubojovat, měli jsme i štěstí. Ale to se k nám konečně přiklonilo. Předtím jsme ho moc neměli.“

Měli jste extrémně složitý start do sezony, na úvod jste potkali postupně Slavii, Slovácko a Plzeň. Jak si vážíte dnešního vítězství?

„Opravdu moc. Nebylo by příjemné potřetí prohrát, což bylo i součástí motivace před utkáním. Vyhráli jsme na základě dobrého výkonu. O to víc mě to těší.“

Po bouřlivém létu, kdy mu nevyšel přestup, prohlásil Adam Vlkanova, že v sezoně udělá všechno pro Hradec. Činí tak?

„Myslím, že ze čtyř dosavadních zápasů podal Adam dnes nejlepší výkon. Byl přímo skvělý. Konečně se dopracoval k brance. Chválím ho.“

V základní sestavě se poprvé objevil stoper Ondřej Ševčík. Jak hodnotíte jeho výkon?

„Až na jeden moment, kdy to koordinačně nezvládl, si vedl si velice dobře a rutinovaně.“

Co říkáte na pokutový kop nařízený po zákroku Petra Kodeše na Adama Jánoše?

„Nebudu odpovídat… (chvíli se odmlčel) Podívejte, rozhodčí ji pískl, tak byla. Posuzuje to několik ligových sudích, prostě to přijímám. V září mně bude jednasedmdesát let, poprvé jsem si vzal na zápas brýle. Takže jsem tu situaci viděl ostře. Prostě se pískla. Víc k tomu nemám.“