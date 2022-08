Porážka bez ostudy, teď na Letnou. Veselý: Ať se nás Sparta bojí

4 3 2 1. Návštěva pondělní dohrávky byla až numerologicky hravá, jenže promočení fanoušci pod hodinami v Ďolíčku se čtvrtého gólu nedočkali. Šancí bylo dost, oba týmy předvedly celkem 30 střel, vyznamenali se i gólmani, i proto si nakonec tři body veze na východ Čech Miroslav Koubek a spol.

„Kdybych šel jako divák na fotbal a viděl 30 střel… I minule proti Baníku tu byla velká show. Samozřejmě bychom si představovali, abychom byli víc úspěšní doma a měli víc bodů. Ale ať se něco děje. Lidi hráčům zatleskali, tohle od nás očekávají. Jen s lepším koncem,“ prohlásil po porážce 1:2 trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Na aktuální týdny má těžký úkol. Nejen potvrdit stále velmi slušný start do ligy, ale také nahradit distancovaného Romana Květa. Do jeho role v útočném trojzubci obsadil Adama Jánoše a letní posila nezklamala. Odchovanec Sparty vybojoval penaltu a jestli se zbaví zápasových šrámů, může se těšit i na start na Letné.

„Byl bych rád, aby se Sparta bála nás a ne my jí. Jedeme si to tam rozdat. Když nás Sparta porazí a přejede, tak ok. Ale nejedeme tam poražení, my se nebojíme nikoho,“ vytáhnul se Jaroslav Veselý s odvážnou přípravou. „Jedeme ven na těžké utkání. Víme, že Sparta je v pohodě. Daří se jí, cítí se dobře. Viděl jsem zápas v Boleslavi, po celé utkání dominovala a naprosto zaslouženě vyhrála. Když budeme takhle hrát a šlapat jako ve druhém poločase, tak klidně můžeme porazit i Spartu. Asi ji nemůžeme porážet, ale proč bychom ji nemohli v jednom zápase porazit.“

Z neoblíbeného stadionu mají „klokani“ z posledních let zajímavé zkušenosti. Během covidové pauzy ukončil Tomáš Necid dvě dekády trvající čekání na výhru, poslední souboj ale skončil jednoznačně 5:1 pro rudé.

„Vím, že mi nevěříte. Můžete ve Sportu zase napsat, že jsme jasní sestupující, my budeme rádi. Pro nás je to super motivace,“ naráží kouč Bohemians na odhad předsezónního Sport Magazínu. „Třeba jo, třeba třikrát prohrajeme a zas nás tam můžete napálit, my jsme s tím v pohodě. Ale prohráli jsme po osmi zápasech, stane se, ale nic hrozného to není.“

Příležitost ke sladkému reparátu, a třeba i k tomu, aby dál stavěli prognózy na hlavu, budou mít Vršovičtí v sobotu od sedmi hodin večer.