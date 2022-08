Brno si hýčká talenty: Ševčíka ještě neprodá, stopera chtěla půlka Evropy

Fanoušci napříč Českem poznávají dva perspektivní mladíky z Brna. Michala Ševčíka proslavily tři góly ve třech ligových partiích, sebevědomé kličky, důmyslné nahrávky, ladný pohyb po hřišti.

Obránce Lukáš Endl je nenápadnější, ovšem velmi platný. Slavia ho má podle informací deníku Sport a webu iSport.cz na seznamu potenciálních posil hodně vysoko.

Kdyby se chtělo Brno obou talentů „zbavit“ a vydělat nějakou kačku, může to nejspíš z fleku udělat. Ševčíkův transfer do Sparty byl na spadnutí už před sezonou a v zákulisí se proslýchá, že na něj mají Letenští předkupní právo.

I proto odklepli hostování Filipa Součka na jihu Moravy. Nicméně není pravděpodobné, že kreativní záložník skončí na Letné už v nejbližší době. „Můj odhad je, že tento ročník odehraje ještě v Brně,“ uvedl pro web iSport.cz sportovní manažer klubu Tomáš Požár.

Olomouc – Brno: Nováček soutěže zvýšil vedení na 0:2 zásluhou Michala Ševčíka Video se připravuje ...

Pro Zbrojovku je to citlivé téma. Kolem obou borců našlapuje po špičkách, nechce je rozhodit. „Jsou mladí a mají výbornou výkonnost. Jsou to naši hráči s dlouhodobými smlouvami. Ale je mi jasné, že jsou natolik kvalitní a ročníkově zajímaví, že o ně zájem je. Nicméně spekulace nechci nijak komentovat,“ omluvil se Požár.

Každopádně má radost, jak oba rostou před očima. „Ševa má vysokou produktivitu, výborně se zadaptoval na první ligu. Endlík je samozřejmě úplně jiný typ. Na stopera má obrovský potenciál a dispozice. Ještě není hotový hráč, jako somatotyp a člověk pořád dozrává. Až se vyhraje a získá zkušenosti, může být hodně zajímavý. Je velký, silný, rychlý, má dlouhé nohy. To, co od něj trenéři očekávali, splnil beze zbytku,“ shrnul jejich představení v prvních třech kolech soutěže.

Jejich budoucnost má v gesci přímo majitel klubu Václav Bartoněk. Rozhodně lze objektivně říci, že blíže k odchodu má v tuto chvíli Ševčík. Interes z Letné je dlouhodobější, konkrétnější. Od dorostu ho pozorně monitoruje také Slavia, ale tam prý úplně nezapadá do koncepce. Nikoliv herně. Podle manažera s ním však žádné problémy nejsou.

„Ševa ví, co chce a co má dělat. Nemám pocit, že by se teď měl z něčeho zbláznit,“ reagoval. „Je ambiciózní, na sebe přísný. Nehrozí, že vypnul z úsilí a koncentrace. Fotbal bere už nějakou dobu velmi vážně. Podle toho to taky vypadá,“ dodal.

Endlovo jméno rezonuje fotbalovým éterem už od jeho mládežnických let. Při zápasech za národní výběry ukazoval své předpoklady. „Zaznamenával jsem, že ho v jednom období chtěla půlka Evropy,“ vybavil si Požár.

Brno - Slovácko: Mladý stoper Endl a pozoruhodné sólo přes tři protihráče Video se připravuje ...

Přechod mezi dospělé mu chvilku zabral, začátky v lize neměl přesvědčivé. Premiéru si zapsal předloni proti Spartě (1:4) a hned v poločase šel dolů. Dnes je mnohem připravenější.

„Je to dané i věkem a tréninky,“ mínil vysoký stoper. „Už jsem si víc zvykl, mám větší herní vytížení. S tím přichází i odvaha, sebevědomí, důvěra od trenérů. Určitě se mi hraje líp. Jsem lépe nastavený v hlavě,“ shrnul před bitvou se Slavií.

Řekne si v ní o angažmá v Edenu?