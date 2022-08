Heidenreich o zranění i restartu v Jablonci: V 16 do Itálie? K nezaplacení

Minulý únor naskočil za Teplice proti Slavii - a stal se průšvih. Definitivně si utrhl kolenní vaz. Patálie se s ním táhly také při angažmá ve Spalu, v italské Serii B, kde zvládl jen tři vystoupení. V Jablonci zatím nechyběl v aktuální sezoně FORTUNA:LIGY v sestavě ani na moment.

Jste vděčný?

„Při hostování v Teplicích jsem odehrál na podzim nějaké zápasy, pak se zranil na srazu jedenadvacítky. A na jaře se to se Slavií utrhlo celé, takže určitě v hlavě mám, že tady nemám dokončenou práci.“

Proč?

„Odešel jsem v šestnácti letech do Itálie. Kdyby se ta šance vyskytla podruhé, tak bych šel znovu. I když se tady hodně řeší, jestli je to správný krok. A zatím jsem vlastně dostal nálepku, že jsem v zahraničí neuspěl, a proto jsem se vrátil. Nevnímám to tak.“

Takže jak českou ligu berete?

„Je to pořád nejvíc, co tady u nás můžu hrát. Chci lidem ukázat, že to není krok dolů, ale pro mě jako pro stopera prostě posun vpřed. Česká liga může mladého stopera výborně připravit, protože se tu hraje náročný fotbal.“

V létě jste se vrátil ze Spalu do Bergama. Nebylo možné zůstat v Atalantě, špičkovém italském klubu, kde jste od šestnácti?