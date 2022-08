Výhra Plzně: dřina, změny, zásah na náměstí i zklamání pro pokladníka

Video se připravuje ... Ligové partie pár dnů po pohárové euforii bývají vždycky ošidné. Znovu si to ověřila i mistrovská Plzeň, která pro sebe bitvu v Českých Budějovicích urvala až na konci. Jak vítězný zápas čerstvého účastníka Champions League na jihu vypadal? Web iSport.cz vybral pět zajímavých momentů.

Trnitá cesta k výhře Už se zdálo, že Plzeň poprvé v sezoně skončí bez vstřeleného gólu. Remízu 0:0 v Českých Budějovicích odmítl žolík Jhon Mosquera, jenž si naskočil na roh záložníka Aleše Čermáka a hlavou lízl míč do sítě. „Věřili jsme do poslední chvíle,“ líčil záložník Pavel Bucha. Viktoria se dlouho trápila, první půli zakončila bez jediné přímé střely na branku. Pomohlo až trojité prostřídání půl hodiny před koncem, kdy se na plac dostala osvědčená jména – kromě Mosquery ještě záložník Jan Kopic s útočníkem Tomášem Chorým. Tomu se v 78. minutě povedlo dostat míč do sítě, jenže video odhalilo, že Chorý skóroval rukou. Drama rozsekl až Mosquera. České Budějovice - Plzeň: Mosquera rozhodl, při oslavě si zařádil i Bílek! Video se připravuje ...

Bassey „doma“ bez gólu Zažil hodně speciální zápas. Plzeňský útočník Fortune Bassey hrál poprvé od srpnového příchodu od začátku – a navíc v Budějovicích, kde zářil v minulé sezoně a řekl si o přestup do Ferencvárose. Za necelou hodinu na place stihl jedinou tutovku, na konci první půle mu ji zblokoval budějovický stoper Lukáš Havel. „Basseyho plusem je, že zdejší prostředí trochu zná. Ale hlavní motivace byla jiná: chtěli jsme nechat odpočinout Chorase (útočníka Tomáše Chorého) a navíc zraněný Klíma (další útočník Jan Kliment) bude asi měsíc mimo, má problémy se svalem,“ vysvětlil plzeňský kouč Michal Bílek. Dobrá zpráva: na rozdíl od předkol může Basseyho použít i v hlavní fázi Ligy mistrů. Fortune Bassey v základu Viktorie • Foto Michal Beránek/Sport

Odpočinek pro opory Našlapaný letní program si vybírá daň – a trenér Michal Bílek promíchal plzeňskou sestavu na pěti místech. V porovnání s vítěznou úterní odvetou play off Ligy mistrů s Karabachem (2:1) nenastoupili od začátku stoper Luděk Pernica, obránce Milan Havel, záložníci Jan Kopic s Jhonem Mosquerou a útočník Tomáš Chorý. Pernica v Budějovicích nehrál vůbec, další čtyři šli do hry ve druhé půli. Místo nich dostali šanci jiní, kromě útočníka Basseyho se do základu poprvé dostal slovenský záložník Erik Jirka. „Některé kluky jsme chtěli ušetřit, odehráli hodně zápasů. A naopak jsme chtěli dát příležitost těm, kteří přišli v létě,“ popsal trenér Bílek. „Teď se přiznám, že se necítím dobře, ale jde o to se pořádně vyspat, dobře najíst a využít maximum času na regeneraci,“ vykládal plzeňský záložník Bucha. „Tělo si na tenhle program brzy zvykne a půjde to.“ České Budějovice - Plzeň: Chorý skóroval rukou, jeho gól neplatil Video se připravuje ...

Žhavá premiéra brankáře Sparta B, Motorlet, Táborsko… Budějovický gólman Martin Janáček si musel na ligový debut počkat až skoro do dvaadvaceti – a stálo to za to. Proti Plzni nezklamal, inkasoval až na poslední chvíli. V prvním poločase ve vápně sebral míč plzeňskému Buchovi a spoleh na něj byl i po pauze, když vyrazil ránu Václava Jemelky. I díky Janáčkovi mohlo Dynamo pomýšlet na další remízu s účastníkem pohárů (první přišla ve třetím kole proti Slovácku), nebýt smolného momentu na konci. „Splnil to, co jsme si od něj slibovali,“ pravil budějovický kouč Jozef Weber. „Martin má jiný způsob chytání než náš další brankář Dávid Šípoš. Škoda, že to nedotáhl k nule, hodně by ho povzbudila.“ České Budějovice - Plzeň: Jemelkovu bombu vytáhl Janáček na roh, po něm hrozil Chorý Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné