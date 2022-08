Klokani se Sparty skutečně nezalekli. Kouč Veselý: Nerad lidem lžu

Ze Sparty vezete bod. Převládá spokojenost, nebo jste si za příznivého stavu mysleli na víc?

„Je pravda, že jsme do utkání velmi dobře vstoupili. Minimálně třicet minut jsme domácí do ničeho nepustili. Tam ležel klíč k utkání, abychom vydolovali víc než jeden bod. Mohli jsme přidat druhý, možná i třetí gól. Ke konci poločasu se Sparta dostala do tlaku, přenesla si ho pak i do druhé půle. Vyrovnala a měla ohromnou převahu, ale my jsme to přežili. Bod bereme, je zasloužený.“

Čím to, že jste se v úvodu druhého dějství nechali tolik zatlačit? V tom prvním jste působili velice kompaktně.

„My jsme chtěli hrát stejně jako první poločas. Je ale třeba vidět i soupeře. Sparta svým kádrem a lavičkou má jeden z nejlepších týmů v republice. Klíč byl v tom vstřelit druhou branku, což se nám nepovedlo. Chtěli jsme pokračovat v aktivním výkonu, ale nevycházel nám tolik presink. Navíc jsme nebyli přesní po zisku míče, to byl velký rozdíl oproti prvnímu poločasu. Souviselo to s nepřesnostmi, navíc jsme neměli náběhy do prostorů, do kterých jsme chtěli. To tam už pak bohužel nebylo.“

Jste rád, že se vyplnila vaše slova, že se Sparty nebudete bát?

„Nerad lžu. (usměje se) Ani hráčům, ani veřejnosti. Když cítím z mužstva sílu, řeknu to. Jasně, v některých momentech jsme měli štěstí, v některých zase smůlu. Když jsem viděl poslední zápasy Sparty, tak si myslím, že jsme jí v prvním čelili dobře. Nenašla na nás řešení. Bylo to ale ve vlnách. Mohli jsme utkání klidně prohrát, ale taky vyhrát. Když sečtu oba poločasy, je remíza zasloužená. Kdybychom vedli 2:0 po půli, soupeř by s tím něco těžko dělal. Stejně tak s námi mohla zamávat případná branka na 1:2.“

Kapitán Josef Jindřišek nastoupil do 400. utkání v lize. Co na to říkáte?

„Je to skvělý, poblahopřál jsem mu. Před zápasem jsme to nechtěli řešit, teď jsem mu říkal, že u další pětistovky už asi nebudu. (směje se) Na tom je jediná zásadní nit a skvělá věc, že Pepa nehraje za zásluhy, zaslouží si to. Nemá sebemenší úlevy, naběhá jedenáct až dvanáct kilometrů za zápas, což je v tomhle věku neuvěřitelné. Udělat 400 zápasů v lize, přes 300 za Bohemku, to se bude těžko překonávat. Přál bych mu tu pětistovku.“

Dá se říct, že je takovým vaším hrajícím asistentem?

„Nejsme od sebe věkově úplně daleko. (usměje se) Pepa je v pohodě, neměli jsme spolu za celou dobu jediný konflikt, stejně jako několik dalších hráčů mi tyká. Jediný konflikt vlastně byl, když jsem mu chtěl dát úlevy, protože měl problémy s kolenem. Ale poslal mě někam, že žádné nechce. Je to skromný člověk, který ostatní strhává svým výkonem, nepotrpí si na velikášská gesta. Má už něco odkopáno, méně zkušení hráči se o něj mohou opřít.“

Předpokládám, že budete chválit autora gólu Petra Hronka. Je to z vašeho pohledu lehce nedoceněný hráč?

„Víme, že máme sílu nahoře. Není to jen o Petrovi, je tam i Puškáč, Květ. V tomhle rozestavení a způsobu hry je to naše síla. Trochu se nám to rozpadlo stopkou Květa a zraněním Pušky, ztratili jsme tím lehce na síle. Musíme to pak flikovat a chybí nám automatismy. U Petra víme, že má cenu, ale chceme působit jako jednolitý tým. Uvědomujeme si, že to nám dá možnost, aby z toho vystoupili jednotlivci. Chci, aby se o nás mluvilo jako o dobrém týmu, ne o partě dobrých jednotlivců.“

Zápasy Bohemians v nové sezoně pravidelně baví. To už nebude náhoda, souhlasíte?

„Naše výsledky z posledních patnácti zápasů, když přičteme konec minulé sezony a přípravu, už nějakou kvalitu mají. V našich zápasech padá hodně gólů, není to náhoda. Chceme hru zatraktivnit. Máme dobrý presink, jsme brejkoví, samozřejmě musíme spoléhat i na obranu. Zocelila nás baráž, tam jsme si museli sáhnout na dno. Hráli jsme o všechno, o peníze, o budoucnost klubu. Tam jsme se o sebe mohli navzájem opřít, teď už je pro nás všechno lepší. Věděl jsem, že když baráž zvládneme, bude další sezona lepší. Byl to odrazový můstek. Tým se zkonsolidoval, to je naše devíza, hráči na sebe jsou zvyklí. Ještě ale nekončíme, chceme víc.“