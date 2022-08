Bobtnající marodka, spící favorit a veselý Veselý. Co ukázala Sparta?

Video se připravuje ... V ochozech přes 17 tisíc diváků, skvělá atmosféra. I celkově pohledný mač, po jehož konci ale byla spokojená pouze jedna strana. Ta hostující. Bohemians si z Letné odvezli cenný bod za remízu 1:1, Sparta toho hlavně v první dějství nabídla ukrutně málo. Co všechno zápas ukázal?

Štědrá Letná Není to bilance, kterou by se Brian Priske a celá Sparta mohli chlubit. Na svém stadionu Pražané dosud odehráli tři ligové zápasy. Uspěli pouze v jediném. Pokud k tomu připočteme i bezgólovou plichtu s Vikingem na úvod druhého předkola Konferenční ligy, je domácí bilance rudých ještě tristnější. Na lopatky dokázali povalit pouze Sigmu (2:0), Liberci odevzdali všechny tři body (1:2) a v sobotu večer se s houževnatými Bohemians zmohli pouze na smír 1:1. Tristní bilance… „Neřeším tolik, jestli jsme body ztratili doma a venku. Soustředím se na výkon a výsledek. Jsme zklamaní z výkonu v prvních pětatřiceti minutách. Nehráli jsme na úrovni, které jsme schopní. Fanoušci byli skvělí, chtěli jsme jim dát výhru, bohužel se nám to nepodařilo,“ prohodil zklamaně kouč Brian Priske. SESTŘIH: Sparta - Bohemians 1:1. Ztráta doma, trefili se Hronek a Čvančara Video se připravuje ... Choreo Sparty • Foto Pavel Mazáč/Sport

První inkasovaný gól? Už skoro pravidlo Liberec, Mladá Boleslav, Bohemians. Soupeři, kteří dokázali Spartě v sezoně vstřelit gól jako první. Pouze Středočechům to k bodovému zisku nestačilo, zbylí sokové už na odměnu dosáhli. Pro Spartu to musí být silné varování. Opakovaně se jí nedaří zachytit vstup do utkání, proti „klokanům“ to platilo nejen výsledkově, ale především herně. Celý první poločas byl totiž ze strany favorita mizerný. Odtažitý, chladný, vysoce laxní v plnění defenzivních povinností. Spoléhat se na pravidelné otočky skóre navíc evidentně nelze… „Bavíme se o tom neustále. Úplně s vámi ale nesouhlasím v tom, že zápasy pravidelně začínáme špatně. V Boleslavi jsme sice prohrávali, ale od úvodu jsme dominovali a měli velké šance. Pak jsme inkasovali ze standardní situace. V Českých Budějovicích jsme dali dvě branky v úvodních dvaceti minutách. Tentokrát to ale od nás nebylo dostatečné a my musíme přijít na to, proč tomu tak bylo,“ uvedl Priske. Sparta - Bohemians: Hronek obehrál Pavelku a poslal Klokany do vedení, 0:1 Video se připravuje ...

Čvančara si drží apetit Nebýt jeho, Sparta by neměla z malého pražského derby vůbec nic. Na Tomáše Čvančaru je ale zatím spoleh. Oproti předchozímu mači v Mladé Boleslavi tentokrát nastoupil v základní sestavě a patřil k nejlepším hráčům domácího souboru. Po změně stran navíc osvědčil orientaci v šestnáctce, když pohotově vyrovnal. Trefil se tak ve třetím zápase za sebou, na kontě má navíc i dvě asistence. „V prvním poločase Čvančara nedržel svou pozici, hodně chodil k postranním čárám. Ve druhém se to zlepšilo a v prostoru kolem šestnáctky působil jako zvíře. Naše hra měla rázem pevnou strukturu,“ hodnotil Priske. Sparta - Bohemians: Pohotový Čvančara srovnal na 1:1 Video se připravuje ...

Letenská marodka bobtná Ondřej Čelůstka s Ladislavem Krejčím mladším jsou ze zdravotních důvodů dlouhodobě mimo hru, delší čas už absentuje rovněž Andreas Vindheim. Na marodku se postupně přestěhovali křídelníci Lukáš Haraslín s Jakubem Peškem, v sobotu večer pak Sparta počítala další ztrátu. Zranění stáhlo ze hry záložníka Adama Karabce, jenž se po závěrečném hvizdu do tradičního kolečka ve středovém kruhu belhal už o berlích. „Nejsem nervózní, ale musím vnímat, že máme tolik ofenzivních hráčů zraněných. Péša se několik týdnů bude věnovat rehabilitaci, má zraněné koleno. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Karabec snad ještě v sobotu v noci absolvuje vyšetření, chceme mít výsledky co nejrychleji,“ uvedl Priske. Daniel Köstl proti Karabcovi, ten později v zápase musel střídat • Foto Tonda Tran