Vrba o Jablonci a sudích: Tady to bude těžké. Almási? Je to nějaké zvláštní

Berete bod?

„Kdybyste se mě zeptali v šedesáté minutě, tak bych řekl, že neberu, protože jsme tam měli dvě až tři situace, kdy jsme mohli dát gól a jít do vedení. Na druhou stranu vzhledem k vývoji, který nastal potom, je pro nás hodně důležitý. Tady v Jablonci, jak je vidět, se bude těžko vyhrávat, každý to tady bude mít složité, takže z mého pohledu získat v Jablonci bod není velký průšvih, i když jsme možná měli na víc.“

Narážíte na rozhodčí? Měli jste k nim výhrady.

„Počkám si, jak utkání zhodnotí deník Sport, jak bude popisovat ty situace, které byly.“

Myslíte penaltu po zákroku brankáře Jana Laštůvky?

„Neříkám nic, protože to je věc rozhodčího. Kdybych něco řekl… Zhodnoťte to vy, jste určitě nestranní a objektivní, takže očekávám, že i váš komentář bude nestranný a objektivní. Těším se na váš článek.“

V zápase byly velké emoce.

„Je to tak. Po našem gólu jsem vyhodil lahev na tribunu, ale nikoho jsem netrefil. Stejně ale možná budu pozvaný k soudu. Ale opravdu jsem sledoval let té flašky, skončila na prázdné sedačce, fakt se nic nestalo. Bylo to vhozené do prostoru, naštěstí nebyly plné tribuny. Kdyby byly plné, tak by to asi dopadlo špatně, takhle jsem nikomu nos nezlomil.“

Hřiště bylo podmáčené. Mělo to vliv na hru?

„Vzhledem k tomu, co jsme viděli v pátek a kupovali jsme si plavecké vesty, tak to hřiště bylo připravené skvěle. Podle těch záběrů tady vybírali vstupné jako v bazénu, takže to byl víceméně zázrak.“

Z Baníku odchází stoper Jakub Pokorný, byť v prvních čtyřech kolech nechyběl ani minutu. Není to překvapivé?

„Přišel jsem a mužstvo poznávám, neříkám, že jsem ho znal úplně perfektně. Přiznám se, že to tak nebylo. Kádr byl strašně široký, bylo nás tam nějakých pětadvacet, což mně osobně nevyhovuje. Mám radši, když je dvacetičlenný plus tři gólmani. Kdyby byl nějaký problém, tak máme šikovné fotbalisty v béčku i dorostu. Takže teď kádr zužujeme, aby byl počtově takový, jaký potřebujeme na ligu a Mol Cup.“

Stále není k dispozici útočník Ladislav Almási. Jak to vypadá s jeho zraněním?

„Odpovím stejně jako před měsícem a půl: Nevím. Už se k tomu asi ani nechci vyjadřovat. Několikrát jsem na to téma zavtipkoval a nebylo to asi úplně dobré. Kdyby měl zlomenou nohu, tak už je zdravý. Ale on si pořád stěžuje na bolesti, když sprintuje. Nevím, je to nějaké zvláštní. Ale každý den je na stadionu, snaží se dát do kupy.“

Chybí vám hodně?

„Je to škoda, v minulé sezoně dal šestnáct gólů. Ve finální fázi nám takový hráč asi chybí. Možná bychom z těch situací, co jsme si vytvořili, dali dva góly, ne jeden. Neproměňujeme to, je to škoda.“