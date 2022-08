Plzeň využívá ofenzivní síly, pomohl i Čermák. Mistři nulu (skoro) neznají

Deset partií, dvacet gólů. I díky téhle bilanci Plzeň v nové sezoně ještě neprohrála. I když to někdy drhne, na ofenzivu je nakonec vždycky spoleh. V sobotní ligové partii v Českých Budějovicích se to znovu ukázalo: už to vypadalo na plichtu 0:0, ale v předposlední minutě čerstvého účastníka Ligy mistrů spasil žolík Jhon Mosquera. Mimochodem, jeden z nejlepších střelců Plzně v nové sezoně.

Když přicházel na pozápasovou tiskovku, plzeňský trenér Michal Bílek od reportérů uslyšel: „S vámi vážně není nuda.“

Ta poznámka dobře sedí minimálně na ofenzivu českých šampionů. Jen v jednom z deseti utkání nové sezony se stalo, že zůstali na nule. I proto vyhlížejí sváteční bitvy v nablýskané Champions League a ve FORTUNA:LIZE zůstávají neporažení.

Bílkovu týmu pomáhá pestrá škála útočných variant, exreprezentační kouč má díky letním příchodům mnohem větší výběr než směrem do defenzivy. Znovu se to ukázalo v sobotu odpoledne v Budějovicích: borci ze základní sestavy se trápili, výhru 1:0 vystřelila gólová hlavička náhradníka Jhona Mosquery z 94. minuty. Kolumbijskému křídelníkovi start sezony sedl, skóroval už potřetí.

„Věřili jsme až do konce,“ vyprávěl záložník Pavel Bucha. „Na mentální síle to teď máme postavené. Znovu se potvrdilo, že když to nejde silou, jde to ještě větší silou.“

Plzeň si v Budějovicích poradila i bez zraněného nejlepšího střelce Jana Klimenta, jenž se postaral o čtvrtinu dosavadních gólů Viktorie. Má svalové problémy a může být až šest týdnů mimo. „Je to pro nás velká ztráta,“ přiznal Bucha. „Měl skvělou formu, a když byl na hřišti, byl hodně cítit. Na druhou stranu máme dost útočníků, takže tu chvilku bez Honzy přečkáme a potom budeme zase silnější.“

Místo Klimenta dostal poprvé od začátku šanci nigerijský útočník Fortune Bassey, jenž přišel v polovině srpna na hostování s opcí z Ferencvárose. Na jihu odehrál necelou hodinu, během které stihl jednu tutovku. „Fortune je brejkový hráč s dobrým zakončením. Je trochu jiný než Choras (útočník Tomáš Chorý) a jsem rád, že nastoupil. Navíc ho na rozdíl od předkol už můžeme použít v Lize mistrů,“ vykládal kouč Bílek.

Bassey ještě potřebuje nabrat herní praxi, při Klimentově zranění plzeňskou ofenzivní jedničkou zůstane Chorý. Za ním jsou kromě Basseye nachystaní další: obvyklý náhradník René Dedič zaujal posunem z druholigového Třince do Ligy mistrů a pak je tu taky hvězdička slovenské jednadvacítky Matej Trusa, jehož pozice je nejslabší. A do toho ještě může z Hradce přijít Adam Vlkanova…

Nezapomeňte ani na produktivní záložníky. O rozjetém Mosquerovi už byla řeč, dvěma důležitými góly na cestě do Ligy mistrů pomohl Jan Kopic a dva zásahy si připsal i Jan Sýkora. A ještě jeden detail z Budějovic: na vítězný gól z rohu nacentroval záložník Aleš Čermák, o němž se mluvilo v souvislosti s potenciálním hostováním jinde. Zachránil si místo v týmu pro Ligu mistrů? I tohle bude otázka pro nejbližší dny, přestupové okno se v Česku zavře osmého září. „Minimální pohyb v kádru ještě může nastat,“ připustil trenér Bílek. „Směrem dovnitř i ven.“