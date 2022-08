Liberec je první! Nejsme za hlupáky, smál se Gebre Selassie. Co penalta?

Vstřelil první gól po návratu z bundesligy, ale víc libereckého kapitána Thea Gebre Selassieho (35) těšila cenná venkovní výhra 2:1 na Slovácku. Tři body poslaly Slovan minimálně na pár hodin do čela tabulky. Severočeši se teď kouknou na Slavii a do středy, kdy hrají v Olomouci, si užijí moravský trip.

Jak se vítězství proti účastníkovi Konferenční ligy rodilo?

„Do penalty jsme měli zápas pod kontrolou, pak je gól vrátil do hry a bylo jasné, že budou hrát vabank. Zbytečně jsme si to zkomplikovali, ale nemáme až tak zkušený tým, aby to s námi nezacloumalo. Jsem rád, že jsme to na rozdíl od minulého zápasu dokázali dotáhnout do výhry a poučili se. Tentokrát nejsme za hlupáky. Nebo za úplné hlupáky.“ (úsměv)

Nezdála se vám penalta přísná?

„A vám?“

Mně ano.

„Tak vidíte, mně taky. (úsměv) Ale ještě jsem to neviděl na videu, během zápasu mi to přišlo jako souboj tělo na tělo, ale je to těžké takhle posuzovat.“

A Daníčkovo vyloučení?

„Za mě správné rozhodnutí, ze hřiště jsem měl pocit, že by šel Matoušek sám na bránu.“

U gólu jste na brankové čáře vyplaval úplně sám, že?

„Vyplynulo to ze situace, trochu jsem předvídal, že by tam balon mohl přijít. Sbíhal jsem na přední, vrátilo se to fantasticky ke mně. Doufal jsem v to a vyšlo to ideálně.“

Měli jste v hlavě, že Slovácko má za sebou náročný pohárový program?

(přemýšlí) „Nevěděli jsme, jakým způsobem prostřídají, kolik hráčů vymění. Nakonec jich bylo docela dost, ale tak to prostě je. Když hrajete Evropu, musíte sestavu točit, jinak to neutáhnete. Určitá tam šance pro nás byla a my ji využili.“

Před rokem byl Liberec po pěti kolech s jedním bodem poslední, teď je na špici. Čím to?

„Řekl bych, že jsme dobře doplnili tým přes léto, i když to bylo trochu pozdě až ke konci přípravy. Každopádně se nám to podařilo a hrozně nám pomohl start. Výhra na Spartě nás nakopla, podržel nás tam fantasticky brankář, ale za první půli jsme si vítězství zasloužili.“

V kádru máte dost mladých kluků, budete je muset krotit, ať nelítají v euforii?

„No uvidíme, ale nemyslím si to, protože po dvou kolech nás to proti Pardubicím slušně nafackovalo... Jsme všichni nohama na zemi.“