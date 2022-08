Kodešův první gól za 89 duelů: Úleva, třeba se ještě trefím. Chválil Vlkanovu

Vstřelil jste svoji první ligovou branku, na kterou jste čekal devětaosmdesát zápasů. Navíc byla vítězná. Musíte mít dobrý pocit, ne?

„Pocity jsou suprový, to určitě. Trochu to ze mě spadlo, protože ať chcete, nebo nechcete, před každým zápasem si to dáváte do hlavy. Každý vám to připomíná. Přece jenom osmdesát zápasů bez gólu je dost.“

Devětaosmdesát.

„Dokonce, asi jsem vás přeslechl. (usměje se) Jak říkám, měl jsem to v hlavě, byť jsem založením defenzivní záložník. Ale nějaká čísla bych mít mohl. Jsem rád, že mi to proti Olomouci konečně spadlo. Uvidíme, třeba se ještě se někdy trefím.“

Mohlo to být už dnes. Po brance jste nebezpečně pálil ještě dvakrát. Tolikrát nevystřelíte za pět kol. To jste si tak věřil?

„Jak se říká, s jídlem roste chuť. Dal jsem gól, podruhé mě Vlčák (Vlkanova) zase fantasticky našel. Myslím, že voleji chyběl jen kousek. Ano, máte pravdu, byl jsem při chuti a pokoušel se o zakončení.“

Nahrávky Adama Vlkanova jsou luxusní, že?

„Perfektní. Klobouk dolů před ním. My víme, že je nadstandardní. Ví to celá liga. Vlčák je výbornej jeden na jednoho. Před gólem jsem věřil, že se uvolní. Možná jsem čekal, že mi to dá o kličku dřív. Ale pak udělal ještě jednu a fantasticky se uvolnil. Pak stačilo balon trefit někam nahoru.“

Momentálně se řeší jeho odchod do Plzně. Vy jste jeden ze šéfů hradecké kabiny. Pro její klid, chcete, aby se všechno konečně vyřešilo?

„Adam měl fantastickou sezonu. V té nové to jen potvrzuje. Je logické, že o takového hráče mají zájem nejlepší kluby v Česku. Táhne se to delší dobu, ale Vlčák je zkušený profík, že to dává stranou a soustředí se momentálně na Hradec. A co bude, se uvidí. Buď odejde, nebo zůstane.“

A co když odejde?

„Budeme ho muset nahradit. Jestli ale zůstane, bude to pro něj taky těžké. Má to v hlavě, přesto se dokáže nastavit na zápasy za Hradec. Dává tomu úplně všechno.“

Držíte ho pod krkem, aby zůstal?

(směje se) „Nikdo nikoho pod krkem nedrží. Přejeme mu, aby se posunul za lepším. Má ideální věk, povedla se mu sezona. Ať jde za lepším angažmá. Když to dopadne, bude to pro něj suprový a my se s tím budeme muset porvat. V létě odešel Mejdr, po něm Král. Myslím si, že jsme je nahradili dobře, zvládli jsme to. Vlčák je samozřejmě jiný případ, v ofenzivě pro nás dělá hodně práce.“

Po vítězství nad Hanáky jste na pátém místě tabulky. Vypadá to, že jste silní jako v minulém ročníku.

„Vážíme si toho, ale jsme Hradec, proto máme pokoru. Jdeme zápas od zápasu, krůček po krůčku a sbíráme body. Říkáte, že jsme pátí, ale to po pěti kolech absolutně nic neznamená. Ve středu nás čeká další ohromně těžký zápas s Boleslaví, musíme se připravit a zase bodovat.“