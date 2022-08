Palebná série klokanů pokračuje: zářez č. 10. A na Letné nemusel být jeden

Dlouhý míč do volného prostoru, jistá práce Davida Puškáče, příprava pozice pro Petra Hronka, střela, teč, gól! Osvědčený zelenobílý recept zpražil i skvělou návštěvu na Letné, tedy kromě hostujícího kotle, který zase dostal svou gólovou dávku. Kouč Jaroslav Veselý už dlouho před zápasem hlásil, že se „klokani“ nebojí nikoho a v sobotu večer to ukazovali od začátku.

„Bojovnost má Bohemka v krvi, na tom si vždy zakládala. Když nám takhle vydrží, budeme z ní pořád těžit. Když bojujete, tak se k vám i štěstí odrazí a my jsme ho měli. Začátek jsme chytili tak, jak jsme chtěli. Sparta byla zaskočená a my jsme naštěstí dali gól. Ještě jeden jsme mohli přidat, ale zaplaťpánbůh aspoň za to,“ těšil vstřelený gól a získaný bod Petra Hronka.

Nemuselo zůstat u jednoho. „Klokani“ ovládli většinu první půle, střelu Berana a následnou dorážku Jana Kovaříka fantasticky vytáhl na břevno gólman Sparty Dominik Holec. Po přestávce mohl na domácí tlak a vyrovnání zareagovat David Puškáč, jen těsně minul. I proto skončil index očekávaných gólů v zápase těsně (1,87 – 1,94) pro hosty.

„Nahoře máme sílu. Není to jen o Petrovi Hronkovi, je tam i Puškáč, Květ. Trochu se nám to rozpadlo stopkou Květa a zraněním Pušky, ztratili jsme tím lehce na síle. Musíme to pak flikovat a chybí nám automatismy. Ale chceme působit jako jednolitý tým. Uvědomujeme si, že to nám dá možnost, aby z toho vystoupili jednotlivci,“ přeje si trenér Jaroslav Veselý.

Proti Spartě trochu upravil rozestavení. Zatímco v minulém zápase proti Hradci vytáhl v systému 3 – 4 – 3 na místo Romana Květa Adama Jánoše, na Letné postavil formaci 3 – 4 – 1 – 2. Pod urostlými chlapy Puškáčem a Hronkem působil podstatně drobnější Michal Beran. I díky tomu se hosté prosadili v desátém ligovém utkání v řadě (včetně baráže).

Dvouciferný počet soutěžních zápasů s brankou se jim povedl naposledy před šesti lety v kombinaci ligy a poháru, pokud statistik hledá čistě prvoligová utkání, prohrabe se historií tak hluboko, že si to ze své kariéry nepamatuje ani Josef Jindřišek. Konkrétně jde o sezonu 2001/02 a tým vedený Vlastimilem Petrželou.

Další výzva před „klokany“ stojí už zítra: konečně vyhrát zápas v Ďolíčku. Z osmi bodů totiž získali sedm venku. Při třetím domácím pokusu přivítají Dynamo, které pod vedením Jozefa Webera dlouho drželo na uzdě i ofenzivu účastníků Champions League z Viktorie Plzeň.