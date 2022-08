Janáček o první ligové výhře: Před rokem bylo všechno jinak, je to sen

Jak jste zápas viděl z branky?

„Byl opravdu náročný. Měli jsme málo času na přípravu, ale myslím, že jsme to zvládli výborně. Věděli jsme, že to bude boj, hodně soubojů a dobrá kulisa. Jen škoda inkasovaného gólu, mohli jsme mít nulu už podruhé za sebou, ale zase jsme ji nedokázali udržet. Ale důležité jsou body.“

Pro vás je to první výhra…

„A je to skvělý. Málokdo ví, čím jsem si prošel, před rokem bylo všechno jinak a je to sen, co teď prožívám. Moc děkuju všem, co věřili, že se to jednou otočí. Teď jsem v lize a užívám si to. Věřím, že se udržím a budeme úspěšní.“

Jozef Weber říkal, že váš vítězný gól vůbec neviděl. Co vy?

„Přesně. Já jsem viděl jen nákop a že gólman Valeš vybíhá. A najednou celý stadion ztichnul. Říkal jsem si, co se asi stalo. Pak se rozeběhla lavička a taky jsem si zařval. Ale neviděl jsem vůbec. A ani kluci z lavičky prý ne.“

Po vyrovnání na vás Bohemians tlačili, věřil jste v druhý gól?

„Doufal jsem, že třeba z nějakého nákopu… Že by to mohlo propadnout. Ale jak na nás začali vyvíjet větší a větší tlak, tak jsem se snažil spíš dirigovat kluky. Naštěstí už jsme žádný nedostali.“

Jaký to pro vás byl zápas? Na začátku moc práce nebylo, pak se to začalo okolo vápna točit.

„Těžký. Chytal jsem v sobotu s Plzní, cítil jsem se dobře, pak jsme dostali gól v poslední minutě, tak jsem si říkal, aby to nedopadlo stejně. Ale od začátku jsme se chytili a byl v klidu celý zápas. Hodně mi pomohl zákrok proti Hůlkovi a ve druhém poločase už jsem si říkal, že to musíme udržet. A tři body jsou třešnička.“