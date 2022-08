Hotovo! Vlkanova posílil Plzeň: Co je víc... Do Hradce míří dvě zápůjčky

„Jsem rád, že se podařilo vše uzavřít a můžeme Adama Vlkanovu přivítat v našem klubu. Přesvědčil nás svými výkony a přeji mu, aby na ně navázal a stal se důležitým členem týmu, předpoklady pro to určitě má,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Plzně Daniel Kolář.

Nováček v kádru Viktorie bude trenérovi Michalu Bílkovi k dispozici už pro středeční ligový zápas se Slováckem (17:30).

„Je to hráč, který si drží dlouhodobě vysokou výkonnost, je produktivní, a navíc je využitelný hned na třech postech v ofenzivě. Svými výkony si vysloužil i pozvánku do národního týmu a nyní zkvalitní i naši ofenzivu,“ okomentoval plzeňský kouč nového svěřence.

Pro Vlkanovu jde o první velký přestup. V minulosti oblékal dres Bohemians nebo Čáslavi. Coby odchovanec Hradce Králové se nejvíc prosadil právě na východě Čech. V minulé sezoně české ligy dal osm gólů v osmi zápasech, k tomu přidal osm asistencí. Probojoval se také do národního týmu.

V tomto přestupovém období se netajil tím, že by rád vyzkoušel novou výzvu. A teď se dočkal. „Jsem nadšený, že to vyšlo a můžu se ve své kariéře posunout o krok dál. Co je víc, než přijít do klubu, který teď vyhrál titul a ještě se dostal do Ligy mistrů. Je to nádhera a já moc doufám, že budu platný pro tým,“ prohlásil Vlkanova po přestupu do Plzně.

Do Hradce míří dva hráči

Naopak do Hradce Králové zamířili z Plzně útočník Matej Trusa a stoper Filip Čihák. Oba budou na východě Čech hostovat do konce sezony.

„Hradec je velmi kvalitní mužstvo s velice zkušeným trenérem a oba hráči v něm dostanou šanci zabojovat o větší herní vytížení, kterému se jim v úvodu sezony u nás nedostávalo,“ vysvětlil Kolář.

„Filip i Matej jsou velmi perspektivní a myslím, že se v novém prostředí rychle adaptují a stanou se důležitou součástí týmu. My jejich výkonnost budeme samozřejmě pečlivě sledovat a držíme oběma palce,“ dodal.