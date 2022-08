VIDEO: Slavia - Teplice 6:0. Sešívaná exhibice, ke kanonádě přispěl i Provod

Slavia vyhrála pět kol za sebou a vede neúplnou tabulku o dva body před obhájcem titulu z Plzně, který má k dobru odložený duel s Brnem. Červenobílí zvítězili pojedenácté z posledních 12 vzájemných ligových zápasů. Tepličtí po dvou kolech nebodovali a v tabulce jsou třináctí.

Hostující trenér Jarošík před víkendovým utkáním s Jabloncem nechal v úvodu jen na lavičce hned pět obvyklých členů základní sestavy. Na hře Severočechů to bylo od začátku znát. Hosté na favorita vůbec nestačili a většinu času se jen pasivně bránili před vlastním vápnem.

Jako první výrazněji zahrozil v 11. minutě Matěj Jurásek, který trefil tyč. Za dalších 10 minut už domácí vedli. Na Ševčíkův centr z rohového kopu si naskočil nehlídaný Lingr a hlavou otevřel skóre. Třiadvacetiletý ofenzivní univerzál si připsal třetí soutěžní gól v sezoně.

Na konci 24. minuty slávisté po dalším rohu zvýšili. Ke střele se ve vápně dostal Matěj Jurásek, jehož střelu tečoval Stanislav Tecl. V závěru poločasu hosty od dalších gólů uchránil brankář Mucha, jenž nejprve vyškrábl Lingrův pokus a poté si poradil i s ranou Matěje Juráska. Lingrova trefa následně neplatila kvůli ofsajdu.

Tepličtí v poločase dvakrát vystřídali a do druhého dějství vstoupili trochu aktivněji, žádnou větší šanci z toho ale vytěžili. Naopak v 50. minutě inkasovali potřetí. Holešův přízemní centr prošel malým vápnem až na zadní tyč, kde míč pohodlně uklidil do sítě Tecl, jenž přidal svůj druhý zásah v zápase. Zkušený útočník, jemuž bude ve čtvrtek 32 let, se šestým gólem v ligovém ročníku dostal na čelo tabulky střelců před libereckého Van Burena.

Tepličtí v obraně vůbec nestíhali a po hodině hry dostali další branku. Na další Holešův centr, tentokrát z levé strany, si vyskočil Kačaraba a Mucha na jeho hlavičku nedosáhl. Ukrajinský stoper skóroval v české lize popáté.

O čtyři minuty později vedl favorit už 5:0. Střídající Usor se elegantně obtočil kolem obránce a střelou na zadní tyč překonal Muchu. Dvacetiletý Nigerijec se prosadil počtvrté v ligovém ročníku. Krátce nato se dostal do hry jako střídající uzdravený Ewerton, který nastoupil poprvé od zranění a nevybíravého faulu zlínského Cedidly.

V 86. minutě Pražané skórovali pošesté. Provod si narazil s dalším střídajícím hráčem Filou a přesným pokusem na zadní tyč obstřelil Muchu. Slavia potvrdila, že má suverénně nejlepší útok soutěže, za šest kol si připsala už 24 gólů. Vršovickým chyběla jediná branka k tomu, aby Teplicím oplatili domácí debakl 0:7 ze srpna 2013, který je dodnes nejvyšší porážkou červenobílých v samostatné ligové historii.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21. Lingr, 25. M. Jurásek, 50. Tecl, 61. Kačaraba, 64. Usor, 86. Provod Hosté: Sestavy Domácí: Mandous – Schranz, Santos, Kačaraba, D. Jurásek – Holeš (C) (73. Tiéhi), P. Ševčík (73. Provod) – Usor (78. Fila), Lingr, M. Jurásek (69. Ewerton) – Tecl (69. Traoré). Hosté: Mucha – S. Dramé, Chaloupek, Hybš – Kodad (81. Shejbal), L. Mareček (C) (46. T. Kučera), Jukl, Urbanec (69. Hyčka) – Křišťan – Čerepkai (46. Gningue), Žák (62. Trubač). Náhradníci Domácí: Kolář, Tiéhi, Masopust, Olayinka, Plavšić, Provod, Fila, Ewerton, Douděra, Traoré, Hromada Hosté: Grigar, Hyčka, Vondrášek, Trubač, Shejbal, Procházka, Gningue, Kučera, Knapík Karty Domácí: Holeš, Schranz, Tiéhi Hosté: S. Dramé Rozhodčí Hocek – Horák, Vlček – Všetečka Stadion Fortuna Arena, Praha-Vršovice Návštěva 11 122 diváků

Klíčové momenty:

