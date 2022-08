Vlkanova si plní sny: Díky klukům, že Ligu mistrů vybojovali. Proč číslo 88?

První zápas, první vřelý potlesk. Fotbalista Adam Vlkanova byl při své plzeňské premiéře u dvou ze tří gólů a ukázal, že se českým šampionům může náramně hodit. „Hrálo se mi dobře. Hodně mi pomohlo, že jsme hned v první minutě šli do vedení, krásně mi to uvolnilo nohy,“ líčila posila z Hradce po pohodové výhře nad Slováckem 3:0.

Ve středu po poledni Plzeň oznámila váš příchod a od půl šesté už jste poprvé hrál. Co to s vámi dělalo?

„Je lepší být hozený do vody, než na něco čekat. Nemívám nervozitu, spíš se na každý zápas těším. Jsem rád, že se to takhle sešlo a že to navíc tak hezky dopadlo. Byl to hektický den: hned ráno focení a rozhovory, pak probírání taktiky s trenéry. Bylo toho hodně, ale až na pár výjimek se první zápas snad povedl.“

Co si vyčítáte?

„Určitě tam byly věci, které by se daly zlepšit. Pár ztracených míčů, občas nějaké napadání… Ale to si ještě povíme s trenéry.“

Taky jste zkoušel jednu zajímavou střelu z poloviny hřiště.

„Správně, jen jsem to zkoušel. Věděl jsem, že rozhodčí bude pískat faul. Nedalo se nic dělat.“

Rozkoukal jste se na podhrotu rychle? V Hradci jste hrával na kraji.

„Výhoda je, že Plzeň má s Hradcem dost podobných herních prvků. Není to pro mě velká změna a je mi jedno, jestli hraju zleva, z prostředku, nebo zprava. Budu hlavně rád, že budu moct být na hřišti.“

SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 3:0. Snadné tři body s rychlým podpisem Vlkanovy Video se připravuje ...

Ulevilo se vám po podpisu smlouvy s Plzní?

„Jsem strašně moc rád za to, že to dopadlo, jak to dopadlo. Teď po dvou dnech vidím, jak obrovský rozdíl je mezi Hradcem a Plzní. Doufám, že se nám bude dařit.“

Mimochodem, proč jste si vybral dres s číslem 88? V Hradci jste míval osmičku.

„V Plzni je osmička vyřazená coby pocta Davidu Limberskému. Takže jsem si jednu osmičku přidal.“ (usmívá se)

Ještě v předminulé sezoně jste hrál druhou ligu – a teď vás čeká nablýskaná Champions League s Barcelonou, Bayernem a Interem Milán. Stíháte ty skoky vnímat?

„Jde to vážně rychle. Víte, měl jsem dva sny: dostat se do reprezentace a zahrát si Ligu mistrů. První sen se mi splnil a brzy dojde i na druhý. Můžu jen poděkovat plzeňským klukům, kteří to vybojovali. Pokusím se jim to vrátit.“

Umíte si představit, co vás v Lize mistrů proti slavným soupeřům čeká? Hned ve středu vás čeká žhavý prolog v Barceloně.

„Myslím, že to bude hodně bez balonu a čeká nás hodně běhání, ale i takové zápasy se dají vyhrát. Proč dopředu očekávat porážky, když to můžeme zvládnout?“