Bílek: Vlkanovu jsem chtěl vidět v těžkém zápase. Přijdou ještě změny?

Proč jste hned do základu zařadil Adama Vlkanovu?

„Jak jsem se dozvěděl, že ho děláme, byl jsem rozhodnutý, že půjde hned do základu. Chtěl jsem ho vidět v těžkém zápase, za druhé hrál na pozici, o které přemýšlíme, že by tam mohl nastupovat, takže na podhrotu. Odvedl velmi dobrý výkon, nahrál na gól. Očekáváme od něj posílení ofenzivy, produktivitu. Dneska to potvrdil, měl několik dalších zajímavých momentů. Bylo dobře, že šel na hřiště rovnou, Je to navíc zkušený, sebevědomý hráč. Neměl problém.“

Pomohl vám rychlý gól?

„První gól byl obrovské povzbuzení, ale naši taktiku nijak neovlivnil. Slovácko jsme nepouštěli do brejkových příležitostí, chvílemi měli balon v držení víc, než my. Ale my jsme byli nebezpečnější a dávali góly, naše produktivita byla výborná. Porazili jsme velmi silné Slovácko, to se cení.“

Jak je na tom Jan Kopic a proč nebyl v nominaci Lukáš Kalvach?

„Kopiho jsme střídali kvůli svalovému zranění, uvidíme po vyšetřeních, jak to bude vážné. Kalvach měl menší zdravotní problémy, raději jsme ho nechali, aby se dal dohromady. Ale není to nic vážného. Chorase (Tomáše Chorého) o půli taky ho trošku tahal sval, nechtěli jsme riskovat a také ho střídali. Ale zranění Kopiho je pro nás nepříjemnost.“

Projevuje se na hráčích náročný program?

„Kopi hrál v Budějovicích nějakých 35 minut, navíc jsme hráli další zápas až čtvrtý den, to by na regeneraci mělo úplně stačit. Snad se zdravotní stav hráčů nebude horšit. Svalové problémy už má Kliment, teď přibyl další hráč. Jsou to nepříjemnosti, proto jsme chtěli široký kádr, ten máme. Šanci dostanou další, zdraví hráči.“

Jak hýbat sestavou, aby hráči neztratili rytmus, ale ve velkém množství zápasů se nezahltili?

„Hrajeme každé tři, čtyři dny. Většina hráčů dostává příležitost, sestavu hodně rotujeme. Pozitivní je, že zatím máme výsledky a nepřináší nám to problémy. Jsem rád, že máme takový široký, kvalitní kádr. Třeba Modou (N’Diaye) dnes nastoupil teprve podruhé a zvládl to dobře. Ke konci toho měl dost, to bylo logické, protože hrál po delší době. Ukázal, že s ním můžeme počítat. Bassey šel na druhou půli, byl také nebezpečný, dobře držel balon, zbytečně se ho nezbavoval. Jsem rád, že ti, co pravidelně nenastupují, podali dobrý výkon.“

Po příchodu Adama Vlkanovy je kádr uzavřený?

„Ještě nevylučuji příchody ani odchody, všechno se může stát. Teď nemáme v hlavě, že bychom někoho rychle udělali, ale ve fotbale se může stát cokoliv. Spíš je ale pravděpodobnost, že kádr zůstane stejný, co se týká příchodů.“