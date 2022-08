Hradec válí i bez kapitána, jak nahradil Vlkanovu? Boleslav potopil gólman

To domácí, ač hlásili před sezonou nemalé ambice, strádají. Pět bodů budiž důkazem. Tentokrát je potopil gólman Martin Polaček, jenž ve druhé půli propustil ránu Vojtěcha Smrže z velké dálky. Balon přitom letěl přímo do středu. „U nás se opakují individuální chyby, které sráží celý tým. Kolikrát jsou to dětinské chyby, které do profesionálního fotbalu ani nepatří,“ zoufal si kouč Pavel Hoftych.

Proti Bolce přitom šel oslabený sok. Trenér Koubek dozajista dumal, jak bez Vlkanovy. Personálně ho nahradit je prakticky nemožné. Vždyť prťavý ofenzivní hráč byl podle deníku Sport nejlepším hráčem minulé sezony. Další takový kalibr Hradec v kádru nemá, což je zřejmé.

„Z hlediska sportovního je to pro nás citelná ztráta, Adam byl pro nás směrem do ofenzivy klíčový hráč,“ uznává sportovní ředitel Jiří Sabou.

„Přichází nová éra bez naprosto rozdílového hráče do ofenzivy. Musíme najít novou cestu k hernímu zlepšení. V dnešním zápase se rozsvítilo světélko, ale v herní kvalitě byly rezervy,“ vykládal Koubek.

Bylo nutné mírně modifikovat rozestavení i styl. Bylo jasné, že v přední linii zůstanou Daniel Vašulín s Filipem Kubalou. Čekalo se, zda je doplní například matador Pavel Dvořák či na to půjde trenérský štáb jinak. Varianta B zvítězila. Koubek a spol. Zesílili střed pole, místo tří útočníků byli v sestavě jen dva jmenovaní.

Na kraj středové formace si stoupl Adam Gabriel, proto se Jakub Kučera přesunul do centra, kde doplnil dvojici Petr Kodeš, Jakub Rada. Byl to dobrý tah. První branku dalo osvědčené duo. Kubala prostrčil chvíli před poločasem míč na Vašulín, který tuze šikovně přehodil dvoumetrového gólmana Martina Polačeka.

Domácí sice vyrovnali, z penalty se trefil Milan Škoda, jenž byl společně s Markem Matějovským nejlepším hráčem týmu. Možná i to bude problém Středočechů, táhnou jeje veteráni. Domácím pak zasadil ránu do vazu gólman Polaček.

Hradec tak ovládl zápas klubů, kteří mají „domov“ na stejném stadionu.