Naštvaný Svědík po Plzni: Tohle je směšné, jsme jako z cirkusu

Zažívají evropskou euforii, poprvé na Slovácko přivedou základní skupinu Konferenční ligy a prestižní zápasy. Jenže v domácí FORTUNA:LIZE to drhne, mužstvo ztratilo po Liberci další utkání. Jasná prohra 0:3 v Plzni nadzvedla trenéra Martina Svědíka. „Ignorujeme, co si řekneme o soupeři,“ čertil se kouč poražených hostů. A to v neděli přijede Slavia...

Jak si vysvětlujete prohru 0:3?

„Ty zápasy tady jsou z našeho pohledu úplně stejné. Špatný začátek výsledkový i herní. Strategii porušíme hned za minutu a půl. Nerespektujeme, ignorujeme, co si řekneme o soupeři před zápasem, co je třeba dělat, a pošleme ho do rychlého brejku. Pro mě je tohle směšné. Máme tlak, šance, příležitosti v šestnáctce, ale nevyřešíme to a Plzeň nám pak dá z brejku další gól. Prohrávat nula dva proti Plzni už je těžké. O naší kvalitě v zakončení, to je pořád dokola se bavit. Trápí nás to už dva zápasy, s Libercem to bylo stejné. Nekvalita, nedohrávání. Ještě horší je, že dostáváme branky. Plzeň se dostane ke čtvrté střele na bránu a dá z toho třetí gól. Co se týká výsledku, je to ostuda, jsme jako z cirkusu, že se na tohle nedokážeme připravit.“

Čím se dostat z ligové šlamastyky?

„Je třeba se rychle vzpamatovat. Řeči, že hrajeme evropské poháry, neberu. Hráli jsme proti soupeři, co hraje skupinu Ligy mistrů. To samé bude v neděli, kdy nás čeká Slavia.“

Poradí si s tím takhle zkušené mužstvo, jaké máte vy?

„Máme zkušené mužstvo, ale dneska mi připadalo, že máme na hřišti bandu kluků, co si jen přišli zahrát fotbal. Se strachem není možné hrát, třeba zpracovat soupeři balon a takhle ho pustit do brejkové situace. Jednoznačně to vyplývalo z koncentrace na utkání, neplníme, co si řekneme. Jde o druhý zápas po sobě. Touhle cestou hrát ligu určitě nepůjde. Úspěch, který ve fotbale uděláte, máte rychle pryč.“

Odráží se na mužstvu pohárová euforie, ale slabší koncentrace na ligu?

„Byli jsme úspěšní v kvalifikaci, dostali se do Evropy. Ale je tady liga a je třeba ji brát zodpovědně. Stejně jako AIK, kdy jsme oba zápasy vyhráli a nedostali gól. Dostat pět gólu takovým způsobem je moc. Na všechny věci jsme se připravovali, stejně to k ničemu nevedlo. Musíme si důrazněji říct, že někteří hráči musí přidat ve výkonech a zodpovědnosti na hřišti.“

Plánujete změny v sestavě?

„Hrajeme hodně zápasů, rotuje se sestava. Stavíme hráče tak, že je nechceme přetížit. Ale někteří, co si během přípravy udělali postavení v týmu, ho tímhle zápasem ztratili, Musíme sestavu promíchat, nahradit některé posty, aby mužstvo fungovalo. Kdo bude chtít plnit úkol pro tým, bude mít přednost.“

Vyříkají si hráči slabší výkony v šatně mezi sebou?

„Ten zlý jsem většinou já. Nevím, jestli si to budou vyříkávat, ale měli by, abych nemusel zasahovat. Sami musí cítit, že tudy cesta nevede. Pokud si sami něco neřeknou, určitě to nebude dobře. Ode mě to v hodnocení slyší vždycky, teď musí zasáhnout i oni a něco si k tomu říct.“