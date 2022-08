Petržela po facce v Plzni: Kdybychom takhle hráli dál, prohrajeme s každým

Když jste zmínil zpackaný začátek s rychlým gólem Jana Kopice, co bylo špatně?

„Byl tam odražený míč, který trefil do nohy Ramba (obránce Petra Reinberka), a pak se dostal přímo k hráčům Plzně. Shoda náhod. Přitom jsme se právě na tohle připravovali a nechtěli jsme pustit soupeře do vedení. Věděli jsme, že pak už to Plzeň dokáže ubránit a těžko se do ní dostává. První gól ji posadil na koně.“

Váš trenér Martin Svědík byl po jednoznačné porážce hodně kritický, mluvil o ostudě a cirkusu. Souhlasíte?

„Musíme si to s klukama vyříkat. Začali jsme bojácně, dostali gól a pak už si to Plzeň pohlídala. Každopádně kdybychom takhle hráli dál, prohrávali bychom asi s každým. Jakmile jsme dostali první gól, začalo se nám to lepit na nohy. Zašívali jsme se přihrávkami, Plzeň z toho těžila brejky a ještě do přestávky přidala druhý gól.“

Ve druhé půli jste se do zápasu mohli vrátit, kdyby rozhodčí Ondřej Berka odpískal ruku plzeňského kapitána Lukáše Hejdy v šestnáctce. Ovšem penalta z toho nakonec nebyla. Jak jste tu situaci viděl?

„Naváděl jsem si balon a chtěl jsem Hejdyse přehodit, trefilo ho to do ruky. Ptal jsem se rozhodčího a říkal, že Lukáš neměl rukou kam uhnout. Pravidla se pořád mění a sudí to holt takhle vyhodnotil.“

Mimochodem, jak se vám v Plzni hrálo? Fanoušci vám dlouze tleskali a skandovali vaše jméno.

„Vždycky se mi sem hezky přijíždí i odjíždí. Ale teď jsem zklamaný, takový výsledek jsme nechtěli.“

Plzeň - Slovácko: Dokonalý volej Mosquery o břevno! Domácí vedou už 3:0 Video se připravuje ...

Zato Viktorii se daří: v lize je jako jediná neporažená a po čtyřech letech vyhlíží základní skupinu Ligy mistrů s Bayernem, Barcelonou a Interem Milán.

„Kluci odehráli super předkola a zaslouženě postoupili. Mají krásné soupeře a přeju jim, aby se s nimi dobře porvali.“

I na vás čekají v Konferenční lize zajímavé adresy: Kolín nad Rýnem, Nice a Partizan Bělehrad.

„Na Slovácku s hlavní fází pohárů není moc zkušeností, bude to pro nás novinka. Přepínání na poháry nás zatím brzdí v lize a musíme si pohlídat, aby nám neujel vlak. Jasně, je lepší hrát, než trénovat, ale bude to velký nápor na tělo. I mně trvá regenerace déle, než když mi bylo dvacet nebo pětadvacet, ovšem na zápas se dokážu připravit vždycky.“

Ještě před startem Konferenční ligy si střihnete nedělní generálku se Slavií. Nebojíte se, že by se mohl opakovat nepříjemný scénář z Plzně?

„Slavia pro nás může být dobrá šance k tomu, abychom po Plzni udělali reparát. Mezi naší hrou doma a venku je rozdíl, v Hradišti si víc věříme a dokážeme soupeře potrápit. Máme co napravovat a proti Slavii se budeme snažit urvat tři body.“