Sázkovka útočí: Plzeň, Kometa vyšla, Slavia ne. Chce partnerství s ligou

Vstoupili do hokejové Komety, mají partnerství s fotbalovou Plzní a rádi by dostali své jméno i do názvu ligy. Český trh už definitivně absorboval nového hráče, sázkovou společnost Betano, o jejích záměrech hovoří šéf tuzemské pobočky Roman Maco. „Chceme být úplně nahoře, top tři určitě,“ vyhlašuje směle.