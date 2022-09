Břečka o návratu z Turecka: Raději Slovácko, nechal jsem tam dost peněz

V neděli proti Slavii bude ještě jako divák. Ve čtvrtek v prvním duelu Konferenční ligy s Partizanem už nejspíš uvidíte Tomáše Břečku (28) na lavičce Slovácka. Stoper je nadšený, že se mu povedlo ukončit kontrakt v Kasimpase a vrátit se do mateřského klubu. „Trenér mě chtěl. Těším se i na to, jak je tvrdý,“ říká upřímně. V rozhovoru pro web iSport.cz vysvětluje mimo jiné, proč nebyl v Turecku od zimy šťastný, co si myslí o veteránovi Michalu Kadlecovi či o strachu soupeřů.

Tomáši, už jste v Česku?

„Ano, povedlo se to rychle vyřídit a jsem tady. Měl bych být zapsaný i na soupisce pro Konferenční ligu. Nemám za sebou klasickou přípravu s týmem, takže do zápasu se Slavií určitě nepůjdu. Ještě musím vyřídit nějaké věci. Začnu od pondělí. Teď nedokážu říct, kdy nastoupím poprvé. Uvidíme, jak se budu cítit v tréninku. Příprava v Turecku je jiná než v Česku. Tolik se neběhá a netrénuje. Ale když mě bude chtít trenér Svědík dát brzy do zápasu, samozřejmě neodmítnu. Je to na domluvě. Klub je úplně jinde než v době, kdy jsem odcházel (léto 2018 – pozn.aut.).“

S některými hráči jste byl po celou dobu v kontaktu, že?

„Jasně. S Dáňou (Vlastimilem Daníčkem), Páťou Šimkem. Ti mě lámali k návratu, už když jsem odešel do Jablonce. Vlasta na mé svatbě říkal, že nás stejně jednou všechny dotáhne zpět do Slovácka. Takže ještě chybí Milan Heča.“ (smích)

Věděli v pátek, že se přestup dotahuje?