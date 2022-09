Trenér Bílek: Sýkora může hrát všude. Kopic přijde o Inter, Barcu i Slavii

Neprohráli jste v lize už osmadvacetkrát v řadě. Je to pro vás zásadní?

„Abych pravdu řekl, ta jsem to v kabině vůbec neslyšel, takže to moc neprožíváme. Na druhou stranu je bezvadné, že takovou sérii držíme. V naší lize ji není jednoduché natáhnout na dvacet osm utkání. Vážíme si toho a do každého dalšího zápasu jdeme s tím, že ji chceme prodloužit.“

Jak těžké to bylo v Liberci?

„My jsme poctivě bránili, odpracovali jsme to do defenzivy. Samozřejmě, držení míče nebylo ve druhé půli na takové úrovni, takové to zklidnění hry by od nás mělo být lepší. Ale tady nebude jednoduché vyhrávat, Slovan hraje opravdu velmi dobře.“

Pod tlakem jste byli, že?

„V prvních dvaceti minutách Liberec dobře kombinoval, párkrát se dostal za naši obranu. Ale pak jsme byli aktivnější my, nastřelili jsme břevno, vyústilo to v naši branku. Myslím, že tým pořád ukazuje velkou sílu. Dokážeme vyhrávat zápasy, jako byl ten dnešní, kdy jsme byli pod velkým tlakem, ale odpovědnou defenzivou jsme to zvládli.“

Udělali jste několik změn. Jste s nimi spokojený?

„Hráči jsou smíření s tím, že jdou zápasy rychle po sobě, proto jsou všichni v kádru v pozoru. Nikdo neví, na koho to může přijít v tom dalším utkání. Všichni čekají na šanci a pak záleží na nich, jestli ji chytnou, nebo ne. Tentokrát to bylo dobré.“

Proti Slovanu naskočil poprvé v základní sestavě Aleš Čermák, který byl vlastně už na odchodu z klubu. Proč?

„Nechali jsme odpočívat Pavla Buchu, který toho odehrál spoustu. Ve druhé půli měl zdravotní potíže Lukáš Kalvach, měl toho dost. Čermus to, myslím, zvládl dobře. Ale ono je to tak vlastně vždycky, když to vyrotujeme, uděláme nějaké změny a kluci naskočí po delší době. Vyskočí na vlnu, což je dobře.“

Jan Sýkora nastoupil na pravém křídle. Bude Jan Kopic chybět delší dobu?

„Honza má natržený stehenní sval, takže to bude tak na čtyři týdny. U Sykyho je výhoda, že může nastoupit jako levý obránce a vlastně na všech pozicích v ofenzivě. Myslím, že už je smířený s tím, že bude hrát tam, kde ho tým potřebuje.“

Nebudete kvůli Kopicově absenci ještě hledat alternativu na kraj hřiště?

„Co se týče posily na tento post, tak o tom v tuto chvíli nepřemýšlíme.“

V útoku dostal možnost Fortune Bassey místo Tomáše Chorého. Zvládl úlohu?

„Zatím si zvyká na naši hru. Už minule, když nastoupil, tak podal dobrý výkon, proti Liberci také. Samozřejmě trošku potřebuje, aby ho spoluhráči ještě víc pochopili, protože chce pořád chodit do náběhu a přihrávky na něj zatím nejdou včas. Odpracoval to ale dobře.“