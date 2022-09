Lischka: Byl jsem odhodlaný pomoct, ale ztratili jsme dva body

Co se týče osobního hlediska, návrat se vydařil. Působil jste suverénně.

„Strašně moc už jsem chtěl jít do utkání. S týmem jsem necelých čtrnáct dní, pauza byla skoro dvouměsíční, ale byl jsem odhodlaný mužstvu pomoct. Vycítil jsem, že to bude dobré. Nula je pozitivem. A co se týče mě osobně, před zápasem jsem si říkal, že po zranění začnu jednoduchými věcmi, ale pak vám stejně automaticky v hlavě něco naskočí. Mám svůj zažitý styl, někam mě dostal. Něco mi sice asi dvakrát nevyšlo, ale nebudu se měnit.“

Bod s Hradcem berete?

„Remíza je zklamání, přišli jsme o dva body. Věděli jsme, že to bude hodně náročné, co se týče běhání a soubojů, protože Hradec má hru založenou na opírání se o vysokého Vašulína. Myslím, že v prvním poločase neměli skoro nic, druhý už byl ovlivněný vyloučením. Přesilovku jsme bohužel nevyužili.“

A navíc v závěru málem inkasovali ze standardky.

„Je to tak… Už minulý zápas jsme nedohráli s větším klidem jako zkušené mužstvo. Nevím, jestli na nás dopadají předchozí výsledky, ale za mě to není omluva. Chtělo to víc obehrávat a vytvořit si lepší situace, abychom aspoň jeden gól vstřelili a do Ostravy si odvezli tři body.“

Jak se vám dívalo na Baník z tribuny?

„Nebylo to úplně příjemné. Začalo to už s Olomoucí, nevstoupili jsme do sezony dobře a táhne se to s námi doteď. Když nemůžete pomoct a vše sledujete jen z dálky, je to o to horší. Jsem rád, že už jsem naskočil a doufám, že příští zápas bude vítězný. Pro obranu je důležité udržet nulu, protože nějaké šance si vždycky vytvoříme. Jen je třeba je líp řešit.“