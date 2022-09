Trpišovský: Gól ze situace, na niž se chystáme tři dny. Proč stáhl Santose?

Je remíza po vysokých výhrách jen lehkým zaškobrtnutím?

„Bezprostředně si myslím, že náš výkon nebyl špatný, že ho prostě ovlivnila situace z první minuty. Pokud bychom tu chybu neudělali a předvedli takový výkon, tak by to bylo asi v pořádku. Ve druhém poločase byla ofenziva a výkony Provoda, Ševčíka, Holeše či dalších, mohl bych pokračovat, skvělé. Stejně tak u soupeře.“

Co jste nezvládli v první minutě, inkasovali jste ve čtrnácté vteřině?

„Pustíme soupeře do vedení ze situace, na kterou se připravujeme tři dny. Víme, že takové přijdou, jde o soubojové věci na naší ofsajd lajně a o odražené míče. Mrzí mě vyřešení takové v podstatě banální situace.“

Hodně vás branka ovlivnila?

„Zápas jsme si zkomplikovali. Slovácku jsme pomohli, museli jsme potom řešit jejich rychlé protiútoky a vlastně hned od první minuty jsme tahali za kratší konec. Myslím, že postupem času jsme hru zkvalitnili, měli jsme tam některé šance, přesto jsme šli do druhého poločasu s mankem.“

V něm měli domácí velké příležitosti.

„Dvěma chybami v defenzivě jsme jim je nabídli. Jednu chytil Aleš Mandous, druhou netrefili, ale pak jsme pokračovali v hodně aktivním výkonu. Je paradox, že z tolika šancí jsme dali jen jeden gól, a to ještě z penalty. V závěru jsme se snažili vítězství strhnout na naši stranu, ale bohužel jsme nedokázali dát druhý gól, což nás stálo vítězství. Byl to těžký zápas.“

Ale velmi zajímavý, že?

„Odstartovalo to první minutou, pak to byl skvělý fotbal se spoustou šancí. Hra se přelévala ze strany na stranu, kulisa byla výborná. Paradoxně padly jen dvě branky, to bylo jediné takové minus.“

Ve druhé půli jste vlastně vyhnal ze hry stopera Eduarda Santose. Chyboval. Naštval vás hodně?

„Bylo to také tím, že jsme potřebovali dostat na hřiště ofenzivní hráče a výkon některých kluků byl velice dobrý, proto jsme je nechtěli stahovat. Santos byl bohužel u dvou situací, z nichž měl soupeř šance, proto jsme zatáhli Tomáše Holeše do stoperské dvojice. V podstatě od té doby byl klid.“

Hodně vám pomohl střídající Ondřej Lingr. Jak hodnotíte jeho přínos?

„Přinesl nám dravost i nebezpečnost v pokutovém území. Měl tři nebo čtyři zakončení, z toho dvě gólová, šlo to pár centimetrů nad bránu. S Ondrou jsem o tom mluvil den před utkáním. Je to pro nás strašně důležitý hráč, jeden z nejdůležitějších. Víme, že se na něj můžeme vždycky spolehnout, ať už jde od začátku nebo jako střídající.“

Ve čtvrtek hrajete první zápas Konferenční ligy se Sivassporem. Už soupeře studujete?

„Sbíráme informace, viděli jsme pár kousků jejich zápasů. Je to hodně ofenzivní mužstvo, hodně technické. Samozřejmě to tam bude bouřlivé, mají hezký stadion. V minulé sezoně hrál v klasickém rozestavení 4 - 2 - 3 - 1, je otázka, jestli se to nezmění. Ale je jasné, že jsou hodně fotbaloví.“

Kapitán Tomáš Holeš řekl, že chce skupinu vyhrát. Souzníte s ním?

„Tomáš má vždycky velké cíle, je to maximalista. Vstupujeme do skupiny, pokaždé chceme ty zápasy zvládnout, vyhrát. Víme, že se hraje o koeficient, spousta týmů do něj přispěla, my se o to budeme snažit také. Ale i vzhledem k tomu, co máme za sebou poslední roky, budeme se o vítězství ve skupině pokoušet.“