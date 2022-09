Kadlec o penaltě: Nešťastný zákrok, nechtěl jsem faulovat. Mrzí mě to

Po ligových porážkách s Libercem a v Plzni se Slovácko vrátilo do svého obvyklého módu. V čele s lídrem defenzivy Michalem Kadlecem. Bylo znát, že si hráči vzali kritiku kouče Martina Svědíka k srdci a proti vicemistrovi ukázali, že na tom nejsou vůbec špatně. Bod jim sluší. A mohli získat i víc. „Na vyložené šance jsme měli vyhrát,“ mínil stoper.

Berete remízu?

„Viděli jsme oboustranně dobré utkání. Chtěli jsme do toho vstoupit jako Plzeň proti nám. To se podařilo. Dali jsme tady asi nejrychlejší gól. Skvělý vstup. Až na tu situaci, kdy jsme inkasovali a pak rozhodčí odmával ofsajd, jsme si to v prvním poločase pohlídali. Bojovali jsme o každý metr. Věděli jsme, že bude Slavia kvalitní na balonu, ale měli jsme svoje šance. Oni jen nějaké závary. Možná jsme nebyli tak fotbaloví jako s Libercem a s Plzní, ale naopak jsme zase byli bojovní a dostávali jsme se víc do šancí. Na tomto můžeme stavět. Myslím, že jsme si zasloužili tři body.“

Co váš penaltový zákrok?

„Zatím jsem to viděl jen krátce v kabině na videu. První kontakt byl určitě před vápnem. On si dal přede mě šikovně nohu a já jsem se chtěl dostat k balonu. Zakopl jsem mu o ni, a jak jsem padal, tak jsem ho setrvačností trefil. Vždycky je to na posouzení rozhodčího. Nechtěl jsem ho úmyslně zfaulovat. Těžko se mi to hodnotí. Musel jsem to rozhodnutí akceptovat. Měl to zkontrolované i z VARu. Počkáme na Komisi rozhodčích, která to vyhodnotí. Byl to takový nešťastný zákrok. Mrzí mě to.“

Stihnete zregenerovat do čtvrtečního utkání s Partizanem Bělehrad?

„Určitě je lepší hrát neděle-čtvrtek než čtvrtek-neděle. I když jsme hráli jen jednou týdně, měli jsme vždycky v úterý dva tréninky a ve středu jeden těžký. Myslím, že jsme na ten program nachystaný. Nevidím v tom problém. Musíme zregenerovat. Hrajeme doma, kde jsme silní. Doufám, že přijde co nejvíc diváků. Pokusíme se předvést podobný výkon jako proti Slavii s vítězným koncem.“

Těší vás, že se poprvé v lize trefil Merchas Doski, posila z druhé rakouské ligy? Mluví německy, takže k sobě máte jistě blíž….

„Hned jak přišel, bylo jasné, že má kvalitu. Viděl jsem, že má v sobě německou školu. Je to taková buldočí mentalita. Na tréninku nefňukal. I když do něho někdo trošku zajel, vstal a hrál dál. I v zápasech do toho jde zostra, i když není nějak vysoký. Je to nepříjemný, kousavý hráč. Do týmu zapadl. Zpočátku byl v kabině zpocený z toho, že musí mluvit anglicky. Říkal jsem mu, ať mluví německy, že to někdo přeloží. Samozřejmě se mu snažím pomoct. Ale je vidět, že i když neumí řeč, rozumí tomu, co po něm trenér chce. Má samozřejmě potenciál se ještě zlepšovat. Přeju mu, ať dál roste, pořád je to mladý kluk. Byl zadarmo a vidíte, že druhá rakouská liga může být pro Slovácko z hlediska posil zajímavá. Česká liga je přebraná.“