Slovácko proti Slavii ukázalo sílu: tutovek víc než jindy a evropské tempo

V posledních letech platí, že Slovácko umí Slavii potrápit, herně se jí vyrovnat, ale nedokáže ji porazit. To platí dál, ovšem tentokrát byli Svědíkovi hoši hodně blízko slastného triumfu. Byť na držení míče jasně prohráli, poměrně lehce se dostávali k tutovkám. Zahodili tři. V první půli po standardce Daníček, ve druhé Trávník a Mihálik. Málokdo z českých celků svede tolikrát otevřít obranu Trpišovského souboru. „Kdo by čekal, že si vytvoříme proti Slavii tolik šancí. Jenže když nedáme tyhle tutovky, nemůžeme proti takovému soupeři uspět,“ zdůraznil kouč Martin Svědík. „Chybí nám góloví hráči,“ vzpomněl hlavně ztrátu Václava Jurečky - a také Rigina Cicilii.

Uběhlo pouhých patnáct vteřin a Slovácko už slavilo. Levý halvbek Merchas Doski vstřelil nejrychlejší ligový gól v historii klubu. „Tímto jsme nastartovali sebevědomí a pro soupeře nachystali nepříjemnou pozici, že musí honit výsledek. V Plzni to byl pravý opak,“ připomněl trenér Martin Svědík předchozí duel na západě Čech a naopak bleskový úder protivníka. Důraz na dobrý začátek je jedním ze základních bodů koučovy strategie. K ní patří pevná obrana a rychlý přímočarý přechod do útoku. Tento styl na favorita v určitých fázích hry platil. „Spoustu míčů jsme ale taky poztráceli zbytečně,“ viděl Svědík neduhy. „Slavia má dobrý presink a represink.“

Takový zápas by slušel i skupině Konferenční ligy, kterou oba rivalové rozehrají ve čtvrtek. Slovácko doma s Partizanem Bělehrad. „Hráli jsme s evropským mužstvem,“ připomněl Svědík zkušenosti Slavie a mezinárodní scénou. „Pro nás to byla skvělá prověrka na čtvrtek. Zápas měl dobré tempo. Z mého pohledu to bylo zajímavé utkání a asi zasloužený bod pro oba,“ vyhodnotil remízovou partii.

Kondice nebude problém

Jasně, hráči Slavie vypadali ve druhé půli svěžeji. Bylo to i tím, že víc drželi balon a domácí běhali hodně bez něj. Tím jim síly rychle ubývaly. Každopádně Slovácko ani na konci nevytuhlo a nakonec mělo Daníčkem šanci na výhru. Kadlec a spol. budou připraveni i na Partizan. „Je něco jiného mikrocyklus neděle-středa a neděle-čtvrtek. Den navíc je znát a proto jsme se toho nebáli. Mužstvo, které je dobře připravené a já věřím, že my jsme, by to mělo zvládat,“ reagoval trenér Martin Svědík.