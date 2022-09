Doski? Slovácký Bořil, Němec a Iráčan, co neumí arabsky. Soukup: Půjde výš

Má irácký původ i pas, ovšem v Bagdádu byl poprvé letos v květnu. Arabsky prakticky neumí, přesto reprezentuje zemi, ve které má jeho rod kořeny. On sám už se narodil v německém Hannoveru. Nevšední fotbalovou i životní story píše Merchas Doski (22), objev ze Slovácka, který dal v 15. vteřině gól Slavii. „Připomíná mi Bořila. Ale Merchas je techničtější a dokáže jít do koncovky,“ říká pro isport.cz Miroslav Soukup, jeho kouč z olympijského týmu do 23 let.

Upoutá vás na první dobrou. Nejen bradkou. Merchas Doski se na hřišti nekrčí na levém beku. Chce hrát s balonem, věří si na kličky, průniky. Doteď přitom byla jeho maximem druhá rakouská liga a jedna trefa za Wacker Innsbruck. „Hned jak přišel, bylo jasné, že má kvalitu. Viděl jsem, že má v sobě německou školu, je taková buldočí mentalita,“ přibližuje Michal Kadlec, kapitán Slovácka a dlouholetý hráč Bayeru Leverkusen.

Málokterý hráč hned po příchodu zaujme náročného kouče Martina Svědíka a pochopí jeho představy. Dvaadvacetiletý levák Doski to v létě dokázal. Po pár dnech herního testu dostal tříletou smlouvu. Také u věhlasného stopera Kadlece rychle získal plusové body. „Na tréninku nefňukal,“ oceňuje. „I když do něho někdo trošku zajel, vstal a hrál dál. I v zápasech do toho jde zostra, i když není nějak vysoký. Je to nepříjemný, kousavý hráč. Do týmu zapadl.“

Přitom dravý Iráčan (nebo Němec, vyberte si) zůstal po minulé sezoně bez práce. V Innsbrucku mu dlužili peníze, v klubu se mu nelíbilo. Když se s tím na srazu národního týmu Iráku, s nímž absolvoval mistrovství Asie v Uzbekistánu, svěřil českým trenérům, rozhodli se mu pomoct. „U nás patřil k nadstandardním hráčům. Nejlepší post je pro něj halvbek, odkud má víc možností jít dopředu. Věřil jsem, že naši první ligu je schopen hrát,“ ujišťuje Soukup.

Nejdříve ho nabídl do Mladé Boleslavi, neboť se Soukup dobře zná s koučem Pavlem Hoftychem. Ten celou věc probral s vedením a nakonec se rozhodl, že půjde jinou cestou. Na řadu přišlo Slovácko, kde Soukup dříve trénoval (2010-2012). Spojil se s ředitelem Petrem Pojezným a dohodli se na zkoušce. Pak už to šlo ráz na ráz. „Merchasovi jsem to doporučil. Říkal jsem mu, že se mu tam bude líbit. Dobrý klub, atmosféra, stadion, navíc hrají poháry. Byl hrozně rád, že tuhle možnost dostal. Jsem rád, že jsme mu mohli pomoct a že hraje.“

Čtvrtý celek FORTUNA:LIGY získal zadarmo borce, který si záhy řekl o místo v základní sestavě. Po návratu Jana Kalabišky do obrany se s ním o zápasy dělí. I na evropské scéně ukázal kvalitu. Třeba na hřišti Fenerbahce byl směrem dopředu výborný. „Povahově je velmi dobrý. Vstřícný, komunikativní, pracovitý, pokorný kluk. Hrozně odolný, dynamický a chytrý hráč, fyzicky připravený. Nepochybuje o sobě. Rychle napadá, je soubojový, soupeři s ním mají problémy. Je rychle u nich. I když není vysoký, umí vyhrávat i hlavičky. Takový typ krajního obránce bych chtěl do mužstva,“ vychvaluje kouč Doskiho, který si jde za svým.

I cílevědomost patří k jeho nátuře. Víc německé než irácké. „Má jasný cíl, chce něco ve fotbale dokázat. Osobně si myslím, že na Slovácku dlouho nevydrží. Má na to, aby šel výš, do většího klubu,“ tvrdí Soukup, jenž je se svým nedávným svěřencem pořád v kontaktu.

V šatně má Doski logicky blízko k veteránovi Kadlecovi, neboť si s ním plynule popovídá německy. „Zpočátku byl trošku zpocený z toho, že musí mluvit anglicky,“ směje se kapitán mužstva. „Samozřejmě se mu snažím pomoct. Ale je vidět, že i když neumí řeč, rozumí tomu, co po něm trenér chce. Má potenciál se ještě zlepšovat. Přeju mu, ať dál roste, pořád je to mladý kluk. Vidíte, že druhá rakouská liga může být pro Slovácko z hlediska posil zajímavá,“ dodává Kadlec.

Objev z Innsbrucku zvládá i koňské dávky realizačního týmu kouče Svědíka. Kondici má v sobě. „Na mistrovství Asie jsme hráli každý třetí den. Chtěl jsem ho pošetřit, ale on řekl: Pokud to není kvůli výkonu, tak to zvládnu. Chtěl hrát ve velkém horku všechny zápasy,“ informuje Soukup.

Ve čtvrtek vletí Doski v Konferenční lize na Partizan Bělehrad. Buď v základu anebo jako žolík z lavičky. V obou rolích dokáže být platný.