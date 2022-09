Břečka na Bělehrad? Ne, Slovácko si ho připraví. Svědík: Charakterem zapadá

V neděli mačkal Tomáš Břečka (28) na tribuně palce Slovácku v ligové bitvě se Slavií (1:1), od pondělí už je s týmem v tréninkovém procesu. Posila z Kasimpasy však do čtvrtečního duelu Konferenční ligy s Partizanem Bělehrad určitě nezasáhne. „Měl velký výpadek. Nesmíme ho pustit na hřiště nepřipraveného. Směřujeme to spíš po reprezentační pauze,“ uvedl trenér Martin Svědík.

Návrat Tomáše Břečky z Turecka neznamená okamžité posílení. Stoper pomůže Slovácku později, až dožene kondiční deficit a nabere zápasovou praxi. „Nemám za sebou klasickou přípravu s týmem,“ potvrdil odchovanec klubu v rozhovoru pro web iSport.cz. „Navíc byl na menším chirurgickém zákroku, měl týden volno,“ přidal kouč Martin Svědík.

V rozjezdu Konferenční ligy to bude dál vzadu stát na třicátnících Hofmannovi, Kadlecovi, případně Daníčkovi. Čas pro navrátilce Břečku, jenž podepsal tříletý kontrakt, přijde v dalších týdnech. Nejspíš začne naskakovat po kratších úsecích, možná si střihne i nějaký start za béčko.

„Je to stoper a věříme, že bude brzy použitelný,“ prohlásil Svědík, jenž příchod levonohého beka kvituje. Zvlášť když brzy osmatřicetiletý Kadlec hraje dost možná svou poslední sezonu. „Potřebujeme náhradu a Tomáše si na to připravíme. Přesně zapadá do koncepce klubu,“ ujistil.

Na podzim si ještě zahrají oba – a hodně. Slovácko valí rytmem tří zápasů týdně, každý schopný borec se hodí. „Jsem moc rád, že Tomáš přišel,“ reagoval Svědík. „Je to hodný kluk a velmi kvalitní hráč, který má ke klubu vztah a měl zájem sem jít. Charakterem zapadá do kabiny a do party,“ poznamenal kouč.

Osmadvacetiletý Břečka prostředí v Uherském Hradišti dobře zná. Nepotřebuje čas na rozkoukání se. V šatně našel hodně kamarádů. Nejblíže má k Patriku Šimkovi a Vlastimilu Daníčkovi. „Taky byli nervózní, jestli to vyjde,“ popsal s úsměvem poslední hodiny před uzavřením transferu.

Tomáš Břečka (vlevo) v dresu Slovácka před odchodem do Jablonce, v souboji proti Janu Chramostovi. • Foto Adéla Ludvíková (Sport)

„Lámali mě k návratu, už když jsem odešel do Jablonce. Vlasta na mé svatbě říkal, že nás stejně jednou všechny dotáhne zpět do Slovácka. Takže ještě chybí Milan Heča,“ hodil udičku gólmanovi Sparty, který rovněž fotbalově vyrostl v nejmenším prvoligovém městě.

Dalšího odchovance v kádru vítá rovněž Kadlec. Rozhodně ho nebere jako konkurenci, ale užitečnou posilu. „Je super, že se vrací kluk, který už tady působil,“ řekl kapitán mužstva.

„Tomáš hrál tureckou ligu, je to kvalitní hráč a ještě není tak starý. Má Slovácku co dát a pomůže nám. Může hrát pravého i levého stopera, i levého obránce. Po angažmá v Turecku má v sobě určitou pachuť, snažíme se ho tu dát dohromady,“ dodal.

Staronový stoper nikdy nepřestal Slovácko bedlivě sledovat a oceňuje, jaký udělal klub za čtyři roky pokrok. „Je úplně jinde než v době, kdy jsem odcházel,“ sdělil Břečka, jenž přestoupil v létě 2018 do Jablonce a následně do Kasimpasy. Kruh se uzavírá.