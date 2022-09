Pardubice chtěly Plavšiče i Cadua. Šéf: Nastoupí za Baník. Získal Ichu

Jiří Saňák se hlavním trenérem Pardubic nestane, současného Jílkova asistenta odmítla pustit Olomouc. Potvrdil to sportovní ředitel východočeského klubu Vít Zavřel v podcastu Hovory z Vinice. „Pan Minář chce, aby Jirka dodržel smlouvu a byl do třicátého června 2023 v Sigmě,“ řekl. Hledání nového kouče pokračuje, zájem byl například o Pavla Drska. A posily? Vysnění Srdjan Plavšič s Caduem nastoupí paradoxně proti Pardubicím v neděli za Baník. Ze Slavie ale přichází Marek Icha.

Jednalo se tvrdě, intenzivně, ale nedopadlo to. Jiří Saňák, jehož Pardubice chtěly už v květnu, zůstává na Hané. „Řešil jsem to opakovaně se sportovním manažerem Ladislavem Minářem. Řešil to Jirka po své linii i přes pana Jílka, ale bohužel jsme nepochodili,“ přiznal v podcastu Hovory z Vinice sportovní ředitel Vít Zavřel.

Upřímný funkcionář popsal, že se mu někteří trenéři ozývali sami, dalších patnáct až dvacet mu nabízeli agenti. Podle redakčních informací byl další variantou Pavel Drsek, který v květnu skončil v druholigovém Varnsdorfu a nyní je šéftrenérem žákovských kategorií doma v Kladně. I ten ale nabídku prozatím odmítl.

Až management otázku nového hlavního kouče vyřeší, bude hledat i asistenty. Každopádně zbytek realizačního týmu zůstane stejný. Což neplatí pro kádr, Pardubice vyhlížejí minimálně dvě posily do základní sestavy. Mohlo by se jednat o levonohého obránce Martina Chlumeckého z Baníku. Středopolaře Marka Ichu na hostování ze Slavie už kluby potvrdily.

„Měl jsem i velký zájem na návratu Cadua, který v Plzni nemá vytížení. Dostal však nabídku z Mladé Boleslavi a Baníku Ostrava, což jsou větší a bohatší kluby. Asi jejich nabídka přebije tu naši,“ uvedl Zavřel.

Aby paradoxů nebylo málo, aktuálně poslední mužstvo FORTUNA:LIGY mělo zájem také o Srdjana Plavšiče ze Slavie. Ten však stejně jako Cadu míří na Bazaly. V neděli se tak zahraniční univerzálové mohou v ostravském dresu představit právě proti Pardubicím.

„Se Slavií jsem jednal o Plavšičovi, ale zavolal mu trenér Vrba, který ho vedl ve Spartě. Bohužel je hodně pravděpodobné, že oba hráči, o které jsme měli zájem, nastoupí v neděli proti nám...“ dodal zklamaně.