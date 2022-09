Šumulikoski: horká krev i na lavičce. OK, ale chce to nadhled, říká Pivarník

Neodmyslitelně patří k fotbalovému Slovácku, má velký podíl na jeho vzestupu, včetně historického postupu do skupiny Konferenční ligy (dnes v premiéře klub přivítá Partizan Bělehrad). Už jako hráče při tom Veliče Šumulikoski neskrýval emoce a horkou krev – a nejinak je tomu i v dvojroli sportovního ředitele a sportovního manažera, a to rovnou v první linii. Na rozdíl od jiných totiž sedí při zápasech přímo na lavičce. „Pro mě to špatně není,“ glosuje tuhle diskutabilní praxi ve speciálním videorozhovoru zkušený trenér Roman Pivarník. „Už před lety jsem to viděl u Uliho Hoenesse, dělají to tak i jiní manažeři,“ zmiňuje legendu mnichovského Bayernu. „Ale je na zvážení, aby se víc zklidnil,“ dodává na adresu Šumulikoského.