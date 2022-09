Smutné, hlesl Svědík. Chtěli triumf pro Šumulikoského, ale... Jak je na tom?

Pro vážně zraněného manažera Veličeho Šumulikoského, který leží po bouračce v nemocnici , chtěli borci Slovácka přivézt z Mladé Boleslavi tři body. Do konce 93. minuty a posledního rohu soka je svírali v hrsti. Pak vletěl do vápna i brankář Jan Šeda a na zadní tyči se úspěšně opřel do balonu žolík Ladislav Krobot. „Je to mrzuté,“ ulevil si kouč Martin Svědík po remíze 1:1.

„Veliče, Veliče,“ skandovala hrstka příznivců Slovácka. Vyjadřovali tím podporu sportovnímu manažerovi klubu, jehož zdravotní stav je vážný. Po páteční havárii na své vytuněné elektrické koloběžce byl převezen z Uherského Hradiště na operační sál ve Zlíně.

Jednačtyřicetiletý Šumulikoski, bývalý dlouholetý reprezentant Severní Makedonie, upadl při pozdním návratu domů ve velké rychlosti přímo na obrubník. Podle informací Sportu má rozsáhle poškozenou čelist, kterou budou muset lékaři zpevnit destičkami. Nejde o banální zákrok, naopak. Trvalé následky jsou velmi pravděpodobné. Zasaženy byly i očnice, nos, spodina lebeční...

Naštěstí prý nehrozí poškození mozku, jehož se specialisté rovněž zpočátku obávali.

Slovácko bez Šumulikoského na lavičce nakročilo k výhře v Mladé Boleslavi díky Marchasi Doskimu. Tomu v nastaveném čase první půle posunul po Hofmannově nákopu balon hlavou Patrik Brandner a levý halvbek napálil balon k tyči. Šlo o jedinou střelu hostů, kteří nechali v základu jen tři hráče ze čtvrteční partie s Partizanem, na bránu.

Na součinnosti bylo oslabení citelně znát. „Chtěli jsme využít toho, že hraje soupeř na dvou frontách. Bohužel jsme inkasovali do šatny branku, nazval bych ji typickou slováckou,“ prohlásil domácí kouč Pavel Hoftych.

Když Petržela letí...

Po pauze to bylo o tom, jestli stopeři uskáčou plejádu centrů do vápna. Daníček s Hofmannem byli dlouho suverénní, ovšem osmý Matějovského roh už neubránili ani oni. „Nemělo k němu vůbec dojít. Máme dost zkušený mančaft, abychom si to pohlídali,“ zlobil se brankář Tomáš Fryšták.

Vytrvalý nápor Hoftychovy party proměnil v zisk bodu střídající Krobot, k němuž na zadní tyči doputoval slabý odkop, a mladík všechno propálil. Při střele mu pomohla teč. „Chtěli jsme tři body, byli jsme aktivnější. Nakonec jsme rádi za jeden. Šli jsme za vyrovnáním,“ ocenil Hoftych, jemuž scházeli Kubista se Škodou.

Mladá Boleslav – Slovácko: Ladislav Krobot na poslední chvíli zařídil remízu 1:1 Video se připravuje ...

Nebál se červené karty, když stoper Karafiát srazil unikajícího Milana Petrželu? „Nebál,“ reagoval trenér. „Karafiát trefil balon. Když Milan Petržela letí, je vždycky otázka, jestli je to vůbec faul,“ rýpnul si do mazáka v dresu protivníka. Každopádně sudí tasil žlutou.

Na druhé straně vládlo po výsledku zklamání. Slovácko v lize čtyřikrát v řadě nevyhrálo, uhrálo jen tři remízy. „Ve druhém poločase jsme pokračovali v nevýrazném výkonu. Byl ještě horší než ten první. Každý den není posvícení, máme náročný program. Je to třetí utkání po sobě, kdy vedeme a necháme si vyrovnat. To je smutné. Kór když se to stane v posledních vteřinách,“ povzdechl si Svědík. „Dostaneme se z toho jenom prací,“ dodal.